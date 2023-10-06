В течение последнего отопительного сезона рядовой украинец провел без света около 35 дней.

Во время следующей зимы Украина столкнется с длительными отключениями электроэнергии на фоне российских ракетных и беспилотных атак, которые уже сделали часть энергетической системы менее устойчивой, чем год назад, пишет агентство Reuters.

"Тысячи инженеров работали в летние месяцы, чтобы отремонтировать сломанное оборудование, а усовершенствованная противовоздушная защита должна уменьшить воздействие ракетных атак", - пишет агентство.

Однако, как пишет Reuters, не было достаточно ни денег, ни времени, чтобы завершить подготовку к зиме, Что означает еще больше долгих ночей без света, тепла и воды для миллионов украинцев и больше проблем для бизнеса и экономики в целом.

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"Много (усилий) ушло просто на то, чтобы отремонтировать то, что было разрушено. И удалось ли нам создать дополнительную устойчивость? Мы в лучшем положении, чем прошлой зимой? Я так не думаю. Это были большие усилия, они были успешными, но их нужно продолжать", - сказал Маркус Липпольд, руководитель энергетической группы в отделе расширения Европейского Союза.

В июне Организация Объединенных Наций подсчитала, что мощность Украины по производству электроэнергии сократилась примерно вдвое от уровня перед полномасштабным вторжением России. Из почти 37 гигаватт (ГВт) более 19 ГВт были уничтожены или повреждены. Киевская школа экономики оценила прямой ущерб энергетической инфраструктуре Украины по состоянию на июнь в $8,8 млрд.

"В течение последнего отопительного сезона, который длился с октября по март и во время которого температура опускается значительно ниже нуля, рядовой украинец, который живет далеко от линии фронта, провел без света около 35 дней", - пишет агентство.

В каком состоянии энергетика

Исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил Reuters, что компания провела масштабные ремонтные работы накануне зимы, но некоторые энергоблоки требовали больше времени для восстановления из-за значительных повреждений.

"Безусловно, можно сказать, что уровень надежности будет ниже (чем в прошлом году)", - сказал он.

Вместе с тем Сахарук отметил, что ДТЭК установил для защиты энергоблоков мешки с песком, бетонные блоки, габионы и противодронные решетки. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что подобные меры внедряются по всей стране.

Шмыгаль также сообщил, что семь энергоблоков АЭС готовы к зиме, а еще на двух - на завершающей стадии ремонт. Около 60% производства электроэнергии в Украине в прошлом году приходилось на атомную энергетику.

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что магистральная сеть, одна из наиболее поврежденных частей энергосистемы, уже готова к зимним нагрузкам.

"Энергосистема не такая надежная и с меньшим резервом мощностей, чем была до ракетных ударов. Но в то же время российский террор уже не будет неожиданностью и все к нему готовятся", - сказал он.

Украина также накопила достаточно газа, чтобы пережить зиму без импорта впервые со времен независимости в 1991 году, сообщил агентству Reuters генеральный директор "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

Среди других мер для усиления энергетической устойчивости Украины правительство сделало первые шаги к децентрализации энергосектора.

Кроме того, некоторые предприятия и города начали наращивать свои собственные мощности, по возможности обращаясь к небольшим возобновляемым источникам энергии и устанавливая генераторы. Украинские компании и частные лица импортировали десятки тысяч генераторов, хотя отдельные атаки россиян на нефтебазы угрожают поставке топлива для их питания.

"Сегодня мы имеем 83 мощных генератора в наших теплоснабжающих и водопроводных компаний. Невозможно постоянно питаться от генераторов. Но если будет полное отключение электроэнергии на несколько часов, мы сможем обеспечить отопление", - сказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Подготовка к зиме

Энергетики Украины продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который, по словам украинских чиновников, пройдет в условиях российской агрессии. Так, недавно, после ремонта, был введен в работу энергоблок на 100 МВт.

Кроме того, правительство Японии Украине передало два мощных трансформатора, которые могут обеспечить светом 500 тысяч украинцев.

По словам начальницы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, россияне накапливают высокоточные ракеты для ударов по объектам критической инфраструктуры осенью-зимой.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, украинская система ПВО стала еще более комплексной и опытной: к зиме она будет еще крепче, еще сильнее и эффективнее. Кроме того, была возведена многоуровневая защита энергообъектов: пассивная и активная.

По словам Шмыгаля, украинская энергетика готова к зиме на 80%.

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