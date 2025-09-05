Детали на марке отражают то, как готовилась известная спецоперация.

В Киеве состоялось торжественное погашение почтовой марки "Укрпочты", которая посвящена спецоперации Службы безопасности Украины "Паутина". В мероприятии приняли участие глава "Укрпочты" Игорь Смелянский и председатель СБУ Василий Малюк, передает корреспондент УНИАН, который присутствовал там.

"В этом году мы выбрали операцию "Паутина", которая была проведена Службой безопасности Украины как таким символом нашей борьбы, символом того, что государство не обязательно должно быть такого же размера, как враг. Государство должно быть креативным для того, чтобы уничтожать врага, - сказал он.

По словам Смелянского, работа над маркой была очень детальной, и все детали на ней отражают то, как готовилась операция. Со своей стороны, Малюк отметил, что это не первая марка, и в свое время, соответственно, отмечали и удары по Крымскому мосту.

"На этот раз мы гасим марку, которая посвящена успешной специальной операции "Паутина", которую провел коллектив Службы безопасности Украины... Это уникальное сочетание агентурного компонента в нашей работе и работы с беспилотными технологиями. Все мы стали свидетелями такого успешного, уникального, диверсионного блицкрига в глубокий тыл врага", - заявил глава СБУ.

Он подчеркнул, что во время операции СБУ работали в нескольких часовых поясах, а руководили всем этим процессом из пункта боевого управления, который находился в городе Киеве.

Малюк напомнил, что по результатам спецоперации был успешно поражен 41 вражеский стратегический самолет врага, это по сути 1/3 от российской стратегической авиации.

"Конечно, мы на этом не останавливаемся, и мы имеем бесценный оперативно-боевой опыт, и планируется много других интересных и уникальных операций. И остановимся мы тогда, когда враг остановит свою агрессию и добьемся нашего долгожданного справедливого мира", - подчеркнул он.

Спецоперация "Паутина" - важные детали

Как сообщал УНИАН, 1 июня СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу РФ. Спецоперация получила название "Паутина", ее готовили более полутора лет. Контролировал ход операции лично президент Владимир Зеленский, а реализовывал замысел глава СБУ Василий Малюк и коллектив Службы безопасности.

В ходе операции СБУ отработала по четырем военным аэродромам Российской Федерации: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Дроны поразили 41 самолет стратегической авиации РФ.

Операция была сверхсложной с логистической точки зрения. Так, СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики.

