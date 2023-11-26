В некоторых населенных пунктах, кроме холода, проблемой стало нашествие грызунов.

С приближением зимы Украина готовится к холодам. У нескольких семей, живущих в районе Изюма Харьковской области, который длительное время был в оккупации, а затем постоянно обстреливался оккупантами, на подготовку к "сезонному выживанию" остались считанные дни.

The New York Times пообщалось с жителями сел Топольское, Малая Камышеваха и Сулиговка, что на Харьковщине. Эти населенные пункты были разрушены от неустанных артиллерийских обстрелов и авиаударов со стороны российских войск.

Семьи, вернувшиеся сюда после деоккупации, не имеют таких элементарных удобств, как электричество, газ и проточная вода. Поэтому люди готовятся к длительным холодам, собирая необходимые припасы: еду, воду и дрова.

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Один из четырех жителей Сулиговки – Виктор Калиберда – был вынужден идти за дровами в соседнюю Бражковку. Машины у мужчины нет, поэтому он надеялся на помощь соседей.

"Дрова необходимы для того, чтобы выжить зимой, но поскольку леса все еще усеяны наземными минами, сбор жизненно важных материалов может быть смертельным", – говорится в материале.

В Сулиговке у мужчины есть друг по имени Евгений, который живет неподалеку. Чтобы заработать деньги, они продают металлолом, которым сейчас забита их деревня. Чтобы скоротать время – пьют.

Журналисты также рассказали историю 58-летнего жителя села Малая Камышеваха Александра Коковича. Вместе с женой Галиной Иевлевой они пережили прошлую зиму с помощью генератора, но он сломался. Так, день пары заканчивается с закатом, который сейчас наступает раньше.

"Впереди этих жителей ждет сложная головоломка управления ресурсами, настойчивости и веры, которые помогут им пережить ближайшие дни и морозные ночи. Пока они сами по себе. Все, кажется, нуждается в ремонте. Земля под линиями электропередачи должна быть очищена от мин перед их перенатягиванием. Газовые трубы нуждаются в ремонте", – рассказывают авторы статьи.

Эти села подвергаются разрушениям не впервые. Они были фактически разделены во время Второй мировой войны, когда линия фронта между немецкими и советскими войсками проходила именно через них. Истории прошлых лет стали уроками выживания для очевидцев событий настоящего.

Однако холод – не единственная проблема для жителей разрушенных войной сел Харьковщины. Населенные пункты заполонили мыши. Такого количества грызунов там не было со времен Второй мировой войны, отмечают журналисты.

"Люди здесь живут 80 лет и таких мышей не видели", – добавил житель села Топольское.

Те, кто остались в Топольском, помогают одному добывать дрова, пасти скот. Они также обмениваются тактиками борьбы с нашествием мышей.

"На этой улице мы пережили оккупацию, как семья", – говорит 66-летняя Люба Нилабович, одна из немногих жительниц Топольского.

Война в Украине: это стоит знать

Россияне охотятся на подполье на временно оккупированных территориях. Поскольку среди населения царит высокий уровень проукраинских настроений, захватчики прибегают к различным "хитростям", в частности объявили о необходимости "легализовать" оружие – мол, жители, имеющие огнестрельное оружие, должны встать на "учет".

Тем временем в Офисе генпрокурора назвали число жителей Бучи Киевской области, которых за время оккупации убили российские военные. Жертвами захватчиков стали 637 мирных жителей.

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