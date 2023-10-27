Четверо спасателей, пострадавших в результате вражеского удара, госпитализированы.

В результате российского ракетного удара по пожарной части Изюма пострадали спасатели.

Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram в пятницу, 27 октября. "Ночью враг нанес ракетный удар по зданию пожарной части города Изюм", - сообщил Клименко.

В связи с ракетным ударом 8 спасателей пострадали. Также повреждено само здание пожарной части и 13 единиц техники. "Однако главное сейчас - наши люди. 4 сотрудников находятся в больнице. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", - добавил Клименко.

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Как уточнил глава МВД, сегодня пожарной охране Харьковской области исполнилось 200 лет. "Россия "поздравила" в своем стиле", - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, после деоккупации Изюма в сентябре 2022 года было обнаружено, что в городе российские военные уничтожили более 70% зданий.

Стоит отметить, что российские захватчики уже много раз били по украинской земле ракетами, есть жертвы пострадавшие и разрушения. По состоянию на 26 октября ликвидировано уже 1 538 вражеских ракет.

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