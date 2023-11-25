Президент Швейцарии Ален Берсе посетил городок на Киевщине и почтил память жертв массовых убийств в Буче.

Президент Швейцарии Ален Берсе посетил городок Буча на Киевщине, где во время оккупации российские военные совершали массовые убийства и пытки местных жителей.

Как сообщает Офис генерального прокурора, глава ведомства Андрей Костин сопровождал Берсе и рассказал ему, что за время российской оккупации только в маленьком городке Буча были убиты 637 мирных жителей. 460 инфраструктурных объектов были повреждены или разрушены.

Генпрокурор отметил, что расследование ужасных преступлений оккупантов продолжается. Идентифицированы подразделения Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в боевых действиях в Бучанском районе. 16 российским военнослужащим сообщено о подозрении в совершении преступлений в Буче, три обвинительных акта направлены в суд.

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Костин подчеркнул, что Россия продолжает совершать преступления против украинцев. В частности сегодня утром враг снова атаковал мирные украинские города десятками беспилотников.

"Очередное доказательство того, что Россия является страной-террористом. Убежден, что только совместными усилиями мирового сообщества мы сможем положить конец этой войне и восстановить справедливость", - подчеркнул он.

Генпрокурор поблагодарил Швейцарскую Конфедерацию за поддержку Украины.

Война в Украине - российское вторжение

Как сообщал УНИАН, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал мирное население, в частности, в Киевской области. Часть населенных пунктов оказалась временно оккупирована российскими войсками, в том числе и Буча.

Российские военные на тяжелой технике вошли в Бучу утром 27 февраля 2022 года. В тот же день городской голова Анатолий Федорук сообщил о первых погибших.

31 марта 2022 года Вооруженные силы Украины освободили Бучу от российской оккупации.

После деоккупации территорий Киевщины стали известны ужасные преступления российских военных против мирных украинцев. Братские могилы, в которых находились сотни местных жителей, были обнаружены в Буче. При этом на телах убитых нашли признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных жителей, в том числе и женщин. Многих погибших оккупанты пытались сжечь.

Президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск РФ, устроившей кровавую резню в Буче Киевской области. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "гвардейская".

25 апреля сотрудники Бучанской окружной прокуратуры установили личности российских военнослужащих, которые совершали зверства в Буче.

В сентябре этого года в Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда, который является крупнейшим представительством МУС (ICC) за пределами Гааги. Работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и Международным уголовным судом. Повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые Россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев.

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