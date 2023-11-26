Так оккупационная "администрация" реагирует на результаты "внутренних" опросов, которые показали высокий уровень проукраинских настроений среди населения.

Российские захватчики пытаются обнаружить украинское подполье на временно оккупированных территориях. Так, в Запорожской области гауляйтеры и командование российских оккупационных войск вводят скрытые меры по выявлению любых очагов сопротивления российской оккупации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В частности, россияне начали искать жителей, владеющих огнестрельным оружием.

"Под прикрытием введения так называемой "лицензионно-разрешительной" системы контроля за огнестрельным оружием и боеприпасами к нему оккупанты обязали жителей временно оккупированных территорий Запорожской области, имеющих огнестрельное оружие, срочно встать на учет в подразделения "Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Запорожской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что так оккупационная "администрация" реагирует на результаты "внутренних" социологических опросов среди населения оккупированных территорий, которые показали высокий уровень проукраинских настроений.

Ситуация на оккупированных территориях Запорожья

В Токмаке Запорожской области россияне провели массовые обыски. Для этого они даже перекрывали улицы. Известно, что оккупанты искали людей, которые помогают Силам обороны Украины, а также взрывчатые вещества.

Ранее в ЦНС сообщали о том, что оккупанты массово "отжимают" квартиры в Токмаке. При чем, "кладут глаз" только на жилье с отоплением.

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