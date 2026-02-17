С металлодетекторами и камерами: в украинских школах усиливают стандарты безопасности

Отмечается, что соответствующие меры безопасности не могут финансироваться за счет семей учеников.

В школах Украины усилят стандарты безопасности на время военного положения. Соответствующие требования утвердило Министерство внутренних дел в приказе №28 от 8 января.

Отныне в учебных заведениях будет работать профессиональная охрана. Это может быть полиция охраны или охранная компания, имеющая лицензию. Охрана будет заступать на пост не менее чем за 60 минут до начала занятий.

Она будет осуществлять регулярный обход территории и помещений учреждения в течение дня, проверку исправности "тревожной сигнализации" и пожарной сигнализации, контроль за соблюдением пропускного режима. В случае опасности охрана также будет содействовать организации эвакуации людей в укрытия.

Персонал охраны будет иметь право:

проверять документы, удостоверяющие личность,

проводить досмотр лиц и их вещей с использованием металлодетектора для выявления запрещенных предметов,

задерживать правонарушителя или лицо, находящееся на территории и в помещениях учебного заведения с нарушением правил доступа, с обязательным немедленным уведомлением об этом органы (подразделения) Национальной полиции Украины,

применять в случаях и порядке, предусмотренных законом, к правонарушителям меры физического воздействия и/или специальные средства и т. п.

Проверку металлодетекторами будутпроходить работники школы, ученики 5-11 классов и все посетители учебного заведения. Количество таких детекторов должно соответствовать числу функциональных входов в здание.

Обязательной является и установка системы видеонаблюдения. Камеры будут работать непрерывно. При этом записи должны храниться не менее 30 дней.

Стоит отметить, что система видеонаблюдения должна охватывать входы в школу, все коридоры, холлы, лестничные клетки, актовые и спортивные залы. При этом устанавливать камеры в помещениях личного пользования, таких как туалеты или раздевалки, запрещено.

Также все школы обязаны установить систему экстренного вызова полиции. Речь идет о стационарной "тревожной кнопке" или мобильном ее аналоге.

Отдельно отмечается, что соответствующие меры безопасности не могут финансироваться за счет семей учеников.

Образование в Украине

С 1 сентября 2027 года во всех регионах Украины школы перейдут на 12-летнюю систему обучения. В Минобразования подчеркивали, что все дети, которые пойдут в десятый класс в 2027 году, будут учиться 12 лет.

В то же время, по данным МОН, в украинских школах наблюдается нехватка учителей. Больше всего в 2024-2025 учебном году не хватало преподавателей английского языка, информатики и математики.

