Окончательное решение должны принять до конца сентября.

Сейчас идут обсуждения, чтобы в 2026 году проводить Национальный мультипредметный тест (НМТ) в двухдневном формате вместо однодневного. Впрочем, как заявила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью для "Новой украинской школы", наполнение от этого существенно не изменится.

Вакуленко отметила, что изменение формата потребует некоторых доработок. По ее мнению, это несет в себе дополнительные риски.

"Мы готовы и понимаем, что для поступающих это не просто - проходить тестирование в пределах 4 часов. Для поступающего это вызов, психологическая нагрузка", - отметила директор УЦОКО.

Отмечается, что абитуриентам, которые живут на оккупированных территориях, в зоне боевых действий или за рубежом, надо будет дважды, а то и четыре раза добираться до временных экзаменационных центров. Соответственно, это потребует дополнительных затрат финансов и времени.

По мнению Вакуленко, если НМТ продлится два дня, тогда для того, чтобы провести тестирование, нужно будет ввести две смены.

"Но я уверена, что количество участников при этом не уменьшится. Двухсменную модель мы уже реализовывали в 2022 - 2023 году, она очень проблематична", - отметила она.

Директор УЦОКО добавила, что поскольку содержание тестирования останется неизменным, выпускники могут готовиться к НМТ, как и раньше.

Указывается, что решение об изменении формата должны принять до конца текущего месяца, чтобы УЦОКО смог начать подготовку и настроить внутренние цифровые процессы.

Образование в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в Минобразования сообщили, что в этом году на 5% уменьшилось количество поступающих на бакалавриат. Генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров отметил, что хотя вступительная кампания продолжается до 20 октября, но основные этапы уже позади. В то же время, продолжаются дополнительные наборы, предусмотренные законодательством, а значит окончательные цифры станут понятны только в 3-й декаде октября.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что выпускники школ, которые сдадут национальный мультипредметный тест (НМТ) на 185 баллов и выше, получат президентскую стипендию в размере 10 000 грн.

