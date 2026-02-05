Зеленский о переговорах: 157 воинов возвращаются домой, ждем новых обменов

Сегодня удалось вернуть на свободу 157 украинских военнослужащих из плена РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский дал команду украинской переговорной команде попытаться договориться о проведении новых обменов военнопленными в связи с успешным освобождением 157 украинских военных из плена России сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве.

В частности, глава государства ответил на вопрос о результатах сегодняшних трехсторонних переговоров с участием представителей Украины, США и России в Абу-Даби.

Видео дня

Зеленский сообщил, что уже провел короткое общение с украинской переговорной командой. В этот момент зазвучал сигнал воздушной тревоги.

"Раз звучит сейчас тревога - это говорит о том, что об окончании войны не договорились. Я думаю, что нам с вами это понятно", - подчеркнул Зеленский.

Состоялся обмен военнопленными

"Сегодня состоится обмен. Я поздравляю все семьи, которые встретят своих близких и родных дома в ближайшее время. Это очень хорошо. 157 воинов Украины вернутся домой. Это направление я попросил еще раз поднять. И поэтому, я думаю, что группы сейчас снова встретятся и обсудят этот вопрос. Потому что, они сейчас обсудили этот обмен, он состоялся. Нужно еще поднять вопрос следующих обменов. Поэтому, что касается следующих обменов, пока нет обратной связи (ответов - УНИАН). Сейчас они это обсудят", - подчеркнул Зеленский.

Договорено провести еще одну трехстороннюю встречу Украины, США и РФ

В частности, сегодня в Абу-Даби стороны пришли к соглашению, что состоится еще один раунд переговоров.

"Она будет. Договорились, что будет следующая встреча в ближайшее время", - добавил президент.

Детали сегодняшних переговоров

"Относительно характера разговора и о чем говорили? Говорили обо всем. Считаю, что информация очень сенситивная, хотят приехать и мне доложить подробно. Тогда я буду уже с вами общаться, понимая, где мы находимся", - сказал Зеленский.

По его словам, процесс продолжается, но хочется более быстрых результатов:

"Если следующая встреча есть, значит есть шанс на продолжение диалога, который, безусловно, очень хочется, чтобы привел к окончанию войны".

Глава Офиса президента Кирилл Буданов подчеркнул, что это первый в этом году обмен. Он отметил, что из возвращенных из российского плена 157 украинцев – военных и гражданских, в том числе 139 находились в неволе еще с 2022 года.

"Среди возвращающихся домой – 19 незаконно осужденных защитников, 15 из них – к пожизненному заключению". – подчеркнул он.

Он выразил благодарность партнерам из Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов за важное посредничество и содействие.

Обмен пленными - главные новости

Как сообщил УНИАН, ранее участники переговоров в ОАЭ от Соединенных Штатов, Украины и России достигли соглашения об обмене 314 военнопленными по формуле "157 на 157".

В декабре Зеленский заявил, что прилагаются усилия с целью возобновления обмена пленными, чтобы вернуть домой украинских военных и гражданских, удерживаемых Россией.

В ноябре Украина и РФ возобновили переговоры об обмене.

Вас также могут заинтересовать новости: