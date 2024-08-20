Украинцы будут получать кэшбек от покупки украинских товаров: как это будет работать

За полученные деньги можно будет оплатить коммуналку, задонатить на армию, приобрести военные облигации, оплатить транспорт, мобильную связь и прочее.

Кабинет министров Украины поддержал запуск Национального кэшбэка, по которому украинцы смогут получать до 3 тысяч гривен компенсации ежемесячно за покупку товаров украинского производства. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Присоединиться к программе, которая полноценно заработает в сентябре можно будет через государственное приложение "Дия". Там можно будет проверить сумму начисленного и выплаченного кэшбека, а затем потратить его на определенные услуги.

Отмечается, что за полученные деньги можно будет оплатить коммуналку, задонатить на армию, приобрести военные облигации. Также их можно потратить на транспорт, мобильную связь, спорт, кино и оплатить медицинские услуги.

Видео дня

"Украинские производители и продавцы смогут подать через портал "Дия" заявку на участие в программе и зарегистрировать перечень товаров. Полноценно услуга заработает в сентябре", - отметил Федоров.

По его словам, программа будет реализована так же просто, как податься на "ковидную тысячу" или выплату для ВПЛ. Без лишних визитов в госучреждения и банки.

Национальный кэшбек - что известно

В феврале президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятия "Сделано в Украине" сообщил, что в Украине разрабатывается программа кэшбека, по которой при покупке некоторых украинских товаров и услуг потребители смогут получить возврат части средств.

Вас также могут заинтересовать новости: