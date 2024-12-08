По словам работника ТЦК, иногда кажется, что вокруг больше неадекватных людей, чем сознательных.

Военный Георгий Гекман заявил, что до своего перевода на работу в ТЦК и СП имел лучшее мнение о гражданских людях. По его словам, во время службы в 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде он почти не видел мирных людей, ведь там преимущественно был военный коллектив.

"Когда я начинал перевод - в октябре 2023 года, имидж ТЦК еще не был настолько испорчен. На третий-четвертый месяц ожидания перевода - где-то тогда и началась эта резкая кампания против ТЦК. Я тогда немного напрягся, но когда пришел, быстро адаптировался. Меня больше донимало другое. До перевода в ТЦК, в 80-й бригаде, я имел значительно лучшее мнение о гражданских. А когда попал в ТЦК, у меня отношение кардинально изменилось. Я увидел, что вокруг много откровенно неадекватных людей. И что их порой даже больше, чем адекватных", - отметил инструктор отделения рекрутинга и комплектования в Сиховском РТЦК и СП города Львова в интервью "Новинарне".

Он отметил, что мнение о гражданских изменилось, когда военный начал контактировать с ними.

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"В "восьмидесятке" гражданских я практически не видел, это был чисто военный коллектив. А здесь наоборот - маленькая группа военных, которые объединены и стоят друг за друга, а против них - большое количество агрессивных гражданских", - добавил Гекман.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что в Раде не рассматривают никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста или принудительного призыва женщин в армию. По его словам, служба женщин в армии проводится исключительно по добровольному согласию.

В то же время военный эксперт Евгений Дикий отметил, что в Украине была провалена мобилизация. Он отметил, что за это в первую очередь отвечает Верховная Рада.

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