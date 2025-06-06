По его данным, операцию "Паутина" держали в секрете даже от администрации президента.

Во время, когда американский президент Дональд Трамп все больше отходит от роли миротворца, Украина больше чем когда-либо зависит от своих специальных служб.

Такое мнение в колонке под названием "Грязная война в Украине только начинается" высказывает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. По данным его источников в разведке, украинские спецслужбы уже готовят другие сложные операции против Москвы. Журналист отмечает, что обе стороны хотят вырваться из тупиковой войны на истощение, и операция Службы безопасности Украины "Паутина" стала смелой попыткой это сделать.

Во время полномасштабной войны Служба безопасности и Главное управление разведки воплощают в реальность лозунги украинских спецподразделений - "Я иду за тобой". Игнатиус сравнивает их с Федеральной службой безопасности и Центральным разведывательным управлением США, между которыми существует серьезное соперничество.

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Журналист напомнил, что СБУ много лет обвиняли в значительном присутствии российских агентов в ее рядах, однако операцию по поражению стратегической авиации РФ удалось сохранить в тайне.

По словам его источников в разведке, глава службы Василий Малюк информировал об операции президента Владимира Зеленского, но не других высокопоставленных членов его администрации. Кроме того, об этом не знал даже ключевой заместитель Малюка:

"Линия фронта внутри Украины останется адом, наполненным дронами и артиллерией. Но тайные операции могут перерасти в "грязную войну" за пределами фронта, с более целенаправленными убийствами, диверсиями и ударами по странам, поставляющим оружие Украине и России соответственно".

Успешные операции СБУ

Как сообщал УНИАН, 1 июня СБУ реализовала впечатляющую атаку дронами на территорию РФ - в рамках операции "Паутина" более 100 FPV нанесли удар по авиабазам. Дроны переправлялись в РФ в грузовиках со скрытыми конструкциями

В результате было поражено около 40 самолетов стратегической авиации, что составляет треть парка стратегических носителей РФ. Операция готовилась полтора года и осуществлялась "под носом" у Федеральной службы безопасности России.

Аналитики говорят, что эта операция может изменить будущее всех войн, положив новый прецедент для использования дронов в глубоких ударах.

Кроме того, уже вскоре Служба безопасности Украины в третий раз нанесла удар по Крымскому мосту. На этот раз была реализована уникальная операция с использованием подводных взрывных устройств.

Агенты СБУ в течение нескольких месяцев осуществляли подготовку к спецоперации, в рамках которой были установлены взрывные заряды на морском дне - под опорами моста. Общая взрывная мощность составила около 1 100 кг в тротиловом эквиваленте.

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