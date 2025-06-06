В Кремле заявили, что эта война для России является "экзистенциальной".

Президент США Дональд Трамп сравнил войну в Украине с дракой двух детей, в ответ на это в Кремле заявили, что эта война для России является "экзистенциальной". Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, назвав войну "вопросом будущего" РФ.

"Здесь, конечно, у президента США может быть своя точка зрения на происходящее, но для нас это экзистенциальный вопрос — это вопрос наших национальных интересов, это вопрос нашей безопасности и будущего нас самих и наших детей, будущего нашей страны", - цитирует Пескова Reuters.

При этом он заявил, что Россия не думает, что Трамп таким образом пытается отказаться от своей посреднической миссии. Песков также добавил, что Москва благодарна США за посреднические усилия, и важно, чтобы контакты с Вашингтоном продолжались.

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Трамп и война в Украине

Напомним, во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом сравнил войну России против Украины с дракой между "двумя маленькими детьми" в парке.

"Иногда, когда вы видите в парке двух маленьких детей, которые дерутся и ненавидят друг друга, вы пытаетесь их растянуть, они не хотят… иногда лучше дать им немного подраться, а потом уже растянуть", - заявил президент США.

Ранее The Atlantic писал, что украинская операция "Паутина" разожгла недовольство Трампа и спровоцировала новые дебаты в Белом доме относительно того, должны ли Соединенные Штаты покинуть Украину.

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