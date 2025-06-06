Как обычно, заявление российского Минобороны в большей мере состояло из пропаганды, чем из фактов.

Ночной ракетно-дроновый обстрел Украины, в ходе которого были нанесены удары в том числе по жилым домам и спасателям, которые их тушили, это и был "ответ" российского агрессора на уничтожение его военной авиации в ходе операции "Паутина". Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

"Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА", – говорится в сообщении.

Военное ведомство агрессора утверждает, что этот удар наносился по конструкторским бюро, предприятиям, где производится, либо ремонтируется оружие и техника, а также по складам оружия и центрам подготовки операторов дронов.

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При этом в Минобороны утверждают, что "все назначенные объекты поражены", хотя 100-процентное поражение всех целей является абсолютно невозможным и недостижимым в условиях реальной войны.

Российский удар по Украине

Как писал УНИАН, минувшей ночью российский агрессор осуществил очередной массированный удар ракетами и дронами, который в этот раз решили назначить "ответом" на оборонительные действия Украины.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил более 450 средств воздушного нападения – 407 беспилотников типа "Шахед" и 45 ракет разных типов. Силам ПВО удалось сбить 199 беспилотников (еще 169 были локационно потеряны) и 36 ракет.

При этом российские ракеты и дроны поразили цели в 13 локациях, еще в 19 местах зафиксировано падение сбитых средств поражения. По состоянию на утро было известно о 49 раненых и трех погибших – погибли спасатели.

Среди целей, которые россияне поразили в ответ на удары по их военным самолетам, стали, например, жилые многоэтажки в Киеве и Луцке.

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