В списке Honor Magic 7 RSR, Xiaomi 15 Ultra и другие Android-телефоны.

Авторы бенчмарка AnTuTu поделилась свежим рейтингом "лучших из лучших" смартфонов на базе Android. Он интересен тем, что не привязан к мощности и соотношении цены-качества – эти аппараты отбирались на основе впечатлений реальных пользователей.

Первое место в топе за май занял Honor Magic 7 RSR – его работой, согласно опросу, довольны более 99% пользователей. Это "навороченный" флагман с огромным 6,88-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED, одним из лучших перископов на рынке и поддержкой спутниковых звонков.

Второе место занял Huawei Mate 70 Pro+, а третье – Xiaomi 15S Pro, первый смартфон китайцев с собственным процессором. Больше ни одна модель не вышла за пределы 98% пользовательской удовлетворенности.

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В десятке, помимо прочих, можно увидеть Huawei Mate 70 RS Ultimate, Honor Magic 6 Pro, Xiaomi 15 Ultra, OPPO Find X8s, Vivo X200 Ultra и OPPO Find X8 Ultra. На последнем месте расположился прошлогодний Samsung Galaxy S24 Plus. Телефоном довольны 94,34% пользователей.

В рейтинге удовлетворенности Apple лидером оказался iPhone 12 mini. Его любят за компактные размеры, яркий 5,4-дюймовый экран, мощный чип и продолжающуюся поддержку iOS. Также в топ любимчиков попали iPhone SE 2, iPhone 16, iPhone 8 и iPhone 13 Mini.

Как УНИАН уже писал, самые продаваемые смартфоны в Европе состоят исключительно из iPhone и Samsung Первое место по продажам занял iPhone 16 Pro – на него приходится 6% от европейского рынка смартфонов.

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