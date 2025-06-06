Ведущий честно признался, согласился бы выступить с этими артистами на одной сцене сейчас.

Популярный украинский ведущий Григорий Решетник высказался об артистах, которые выехали за границу во время полномасштабной войны.

В интервью Мирославе Мандзюк ведущий отметил, что не выступает на одной сцене с такими людьми и не соглашается ни за какие деньги за совместное выступление.

"У меня есть условия - я со звездами, которые убегают и с представителями соседней страны не пересекаюсь! Я спрашиваю, кто будет, если какое-то сомнение подпадает, то нет. Недавно мне предлагали свадьбу где-то в Дубае и там было присутствие какой-то российской звезды. Просто сказали: "Сколько хочешь - столько платим", там не было вопроса в цене, но Григорий Решетник не продается, совесть не продается. Пусть я буду бедным, голодным - максимум придумаю, но свои принципы не продам", - подчеркнул Григорий.

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Ведущий также ответил, согласится ли разделить сцену на каком-то концерте или мероприятии с рэпером Потапом и певцом Олегом Винником, которые выехали из Украины и редко говорят о полномасштабном вторжении в родной стране.

"Я бы воздержался. Пусть Олег и Леша вернется в Украину, немножко так более публично помогут. Это притом, что я с Олегом и с Лешей в нормальных отношениях, но они так запутались, что хочется, чтобы они распутались в своем сознании", - отметил Решетник.

Напомним, ранее певец KHAYAT ответил, смогут ли Потап, Винник и MARUV вернуться в шоу-бизнес в Украине.

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