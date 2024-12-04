Во время дополнительного собеседования удается вывести мобилизованных на чистую воду.

В последнее время очень часто военнообязанные пытаются провалить психологическое тестирование во время прохождения ВВК.

Об этом в эфире телемарафона сообщила Екатерина Гевель - начальник группы отдела психологического отбора Кировоградского ОТЦК и СП. "Там есть вопросы специфические. И они отвечают, что все плохо, что они одиноки, им лучше быть наедине - что в коллективе они не могут себя проявить. Суицидальные вопросы есть, они также ставят, что все у них плохо, военно-профессиональной направленности, мотивации к военной службе у них нет. Искусственно ухудшают свои показатели", - детализировала Гевель.

В то же время она добавила, что во время дополнительных проверок и собеседований таких военнообязанных удается вывести на чистую воду.

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"Смотришь, что лица нормальные, образованные, есть у них семьи, все хорошо. Но мотивации у них нет и они искусственно ухудшают свои показатели", - добавила Гевель.

Мобилизация в Украине: важные новости

По мнению военного эксперта и ветерана АТО Евгения Дикого, в Украине нет смысла снижать мобилизационный возраст до 18 лет. По его словам, это было бы необходимо, если бы в Украине уже служили бы все мужчины, которые старше 25 лет.

Тем временем в Раде связали выдачу "тысячи Зеленского" с поиском уклонистов. По словам Ольги Василевской-Смаглюк, это может стать инструментом для подсчета количества украинцев и попыткой выявить мужчин, которые уклоняются от мобилизации.

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