Отмечается, что дополнительное финансирование необходимо для закупки вооружения и техники.

Правительство обратится при необходимости к парламенту относительно увеличения финансирования Вооруженных Сил Украины.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

Он отметил, что если будет потребность в увеличении расходов на финансирование Вооруженных сил Украины во втором полугодии, то правительство обратится к парламенту с соответствующим предложением.

"Если в этом будет потребность у Вооруженных сил Украины, то мы все их расчеты внимательно проинвентаризируем, проверим с Министерством финансов, и обратимся в парламент за необходимостью по сумме поддержки для Вооруженных сил", - подчеркнул Шмыгаль.

Министр финансов Сергей Марченко на заседании парламента отметил, что увеличение расходов на оборону необходимо для покупки вооружения и техники.

"Есть сверхплановая потребность ВСУ, которая определяется режимом военного времени, поэтому на это реагируем", - добавил он.

При этом отметил, что все эти потребности будут закрываться из внутренних ресурсов.

"Но никоим образом мы не предусматриваем увеличение налогов", - подчеркнул министр.

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