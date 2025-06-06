Нехватка кадров повышает номинальные зарплаты, но из-за инфляции реальные зарплаты растут медленно.

В Украине в мае выросло количество новых вакансий и резюме. В среднем вакансии выросли на 7% в годовом измерении, а резюме - на 36%. Об этом говорится в июньском Макроэкономическом и монетарном обзоре от Национального Банка Украины.

"Опережающий рост резюме несколько смягчило проблему нехватки работников, хотя она остается существенной и в дальнейшем ограничивает деятельность предприятий. Сохраняется также значительное несоответствие между профессиями", - говорится в документе.

Отмечается, что нехватка работников поддерживает рост номинальных зарплат, однако высокая инфляция обусловливает более медленное повышение реальных зарплат.

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По данным сайтов поиска работы, ожидания соискателей работы по оплате труда сопоставимы с предложениями работодателей, что ограничивает потенциал существенного роста зарплат в будущем. Растет также роль неценовых методов конкуренции за работников - предоставление жилья, дистанционная работа и тому подобное.

Рынок труда в Украине - последние новости

В мае президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак сообщил, что сейчас на рынке труда в Украине больше всего не хватает работников в сфере перевозок, строительства и промышленности.

Глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник сообщил, что Украина может стать привлекательной для трудовых мигрантов из Центральной Азии, Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии, поскольку в этих регионах заработные платы ниже, а найти работу значительно труднее.

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