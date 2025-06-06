Оккупанты пытаются соединить РФ с Крымом через оккупированные территории.

Россияне вкладывают большие деньги в логистику на суше, чтобы иметь альтернативу взорванному Крымскому мосту. Это очень усложняет им жизнь, потому что путь через оккупированные территории более достижим для Вооруженных сил Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Военный отметил, что Крымский мост является очень важной частью военной логистической цепи РФ - по нему передвигаются грузовики с боекомплектом и личный состав.

Как отметил Плетенчук, у россиян остается обходной путь по суше, где они развивают мощную инфраструктуру и пытаются соединить РФ с Крымом через Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области. Речь идет об автомобильных и железнодорожных путях:

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"Во-первых, мост все равно более безопасен, потому что он охраняется гораздо лучше. Во-вторых, он гораздо дальше от линии боевого соприкосновения. То есть поразить штатными средствами на суше, конечно, легче".

По его словам, состояние сооружения постоянно мониторится, и пока об этом поступают противоречивые данные. Некоторые российские паблики сообщают о проблемах с движением, но так называемые "официальные должностные лица" говорят, что оно якобы полностью восстановлено.

Как пояснил Плетенчук, взрыв не произвел должного впечатления на некоторых людей, потому что не имел привычной для других подобных событий "яркой картинки", например, с огромным столбом пламени и очень мощными звуками.

"Но это было под водой, вода не сжимается, это не воздух. И, если взрывная волна под водой появляется, то она все свое давление передает ... Поэтому они обязательно будут исследовать результаты этого взрыва. И учитывая, что эта опора - одна из тех, что находятся непосредственно возле Керченского пролива, последствия могут быть серьезными", - уверен военный

Он пояснил, что после предыдущей атаки Сил обороны россияне якобы восстановили железнодорожную часть Крымского моста, но полноценно нагружать ее не могут.

Представитель ВМС акцентировал внимание на сложности этой операции, независимо от того, что именно использовалось во время подрыва, поскольку туда доставили взрывные устройства. По его словам, есть два пути к мосту. Первый - по суше, который охраняют много различных структур РФ, в том числе пограничники, ФСБ, Росгвардия, полиция и военные. Второй путь - подводный, который тоже плотно защищен оккупантами:

"Там россияне годами топили какие-то сооружения, чтобы туда не могло ничего незаметно добраться. Там тоже куча наблюдательных постов, береговая охрана, разнообразные сенсорные датчики для разоблачения подводной и надводной обстановки... Поэтому оба варианта выглядят каким-то фантастическими. Но тем не менее СБУ это сделала".

Он добавил, что восхищение вызывает даже тот факт, что украинская спецслужба сделала видео взрыва, которое впоследствии было обнародовано.

Крымский мост

Как писал УНИАН, после оккупации АРК россияне незаконно построили Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

Силы обороны дважды атаковали сооружение: 8 октября 2022 года, когда взрыв привел к обрушению двух пролетов автодороги и масштабному пожару на железнодорожной части моста, и 17 июля 2023 года морскими дронами, когда был разрушен один из автодорожных пролетов.

3 июня 2025 года СБУ взорвала мост под водой - агенты спецслужбы заминировали опоры путепровода. Согласно официальным данным, подводные подпорки опор повреждены на уровне дна благодаря 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Как известно, Россия защищает Крымский мост с помощью многоуровневой системы обороны, которая охватывает воду, сушу и воздух. Один из ключевых элементов - это подводные барьеры, в частности затопленные корабли и инженерные плотины, которые должны препятствовать проникновению морских дронов.

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