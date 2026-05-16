Юноши, которым исполняется 17 лет, должны встать на воинский учет: в ТЦК назвали сроки

В ТЦК подчеркивают, что пока речь не идет о военной службе.

До 31 июля граждане Украины, которым в 2026 году исполняется 17 лет, должны встать на воинский учет призывников. Об этом сообщает в Facebook Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Отмечается, что соответствующая процедура длится с 1 января по 31 июля 2026 года.

"Важно понимать: постановка на воинский учет не означает призыв на военную службу. Речь идет о внесении данных в государственный учет, необходимый для организации и планирования оборонной системы страны", – подчеркивают в ТЦК.

При этом во Львовском областном ТЦК отмечают, что встать на учет можно двумя способами. В частности, самый удобный вариант – через приложение "Резерв+".

"Для этого нужно пройти авторизацию с помощью BankID или Дія.Підпису и обновить необходимые данные онлайн", – говорится в сообщении.

Второй вариант – можно обратиться лично в ТЦК и СП по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о рождении, фото размером 35×45 и документы об образовании.

В ТЦК отмечают, что на данном этапе прохождение военно-медицинской комиссии не предусмотрено. Отмечают, что медицинский осмотр будет проводиться позже – перед началом базовой военной подготовки.

В ТЦК подчеркнули, что не нужно откладывать постановку на учет до последнего дня, так как своевременное прохождение процедуры поможет избежать административной ответственности и обеспечит актуальность учетных данных.

Когда все 17-летние должны встать на воинский учет

Как сообщал УНИАН, военный юрист Тарас Боровский отмечал, что, если лица, которым исполняется 17 лет, до 31 июля не встанут на учет, то нарушат правила воинского учета, а это приведет к наложению штрафа.

Сумма штрафа унифицирована для всех – от 17 тыс. до 25 тыс. 500 гривен.

