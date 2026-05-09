'Кто-то воюет, а кто-то живет обычной жизнью': депутаты хотят помочь ТЦК искать уклонистов

В то же время, на данный момент такие инициативы военных не закреплены на законодательном уровне.

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки жалуются, что не могут найти военнообязанных, которые уехали или скрылись. Возникает необходимость разработки изменений, которые бы создали возможность розыскивать уклонистов. Об этом народный депутат Украины Александр Федиенко, фракция "Слуга народа", член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сказал в интервью для "Апостроф".

"Парламент может принимать законы, которые будут улучшать социальные льготы, повышать денежное обеспечение военнослужащих. Мы готовы (принимать изменения) относительно сроков службы. Это мы можем сделать, чтобы хоть как-то попытаться мотивировать тех военнообязанных, которые еще находятся где-то на территории Украины", – сказал Федиенко.

Народный депутат отметил, что подобные законодательные изменения, по его наблюдениям, не мотивируют соответствующую категорию военнообязанных граждан Украины добровольно приходить в ТЦК.

"Надо понимать, что практически пятый год войны работает на истощение Украины как страны в целом и, конечно, нашего населения. Население не становится больше, и это тоже нужно понимать", – добавил депутат.

Он привел пример Бориспольского района Киевской области.

"Уже поступают жалобы и от руководства Территориальных центров комплектования на то, что физически люди просто уехали… скрылись, и физически их уже найти невозможно. Нужно принимать какие-то законодательные изменения, которые помогут находить таких людей на радаре", – подчеркнул Федиенко.

Депутат добавил, что, например, если должник не вернул деньги банку, то начинает действовать исполнительная служба. По его мнению, так же должно быть и в ситуации с ТЦК:

"Если была повестка или уведомление, человек в розыске, то дальше должна работать процедура, ограничение его банковских карт и т.д. Потому что кто-то воюет, а кто-то живет обычной жизнью, находясь где-то там в розыске".

Он считает, что не должно быть двойных стандартов.

По его словам, такую инициативу обсуждали на парламентском профильном комитете. Внутри комитета есть поддержка таких изменений, но они еще не прописаны на законодательном уровне.

Как сообщал УНИАН, некоторые военные считают, что нужно прекратить "играть в демократию" и внедрять действенные механизмы воздействия на тех, кто уклоняется от воинского учета.

Также известно, что планируется ввести выборочные рейды ТЦК в тренажерных залах, чтобы проверить наличие и соответствие законодательству бронежилетов у посетителей.

