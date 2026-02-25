Балаклавы на работниках ТЦК: Истомин ответил, является ли это нарушением

Представитель ТЦК отметил, что нигде в законе не предусмотрено, что мужчины, у которых проверяют документы, должны ругаться, даже кусаться.

В приказе Министерства обороны, которым определены правила ношения формы одежды у военнослужащих ТЦК и СП, нет запрета на ношение балаклавы. Об этом сказал в интервью "Телеграфу" начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, отвечая на вопрос, является ли нарушением ношение балаклавы военными ТЦК во время оповещения, а также отсутствие опознавательных знаков.

"Правила ношения формы одежды у военнослужащих ТЦК и СП (как и военнослужащих других воинских частей) утверждены приказом Минобороны №606. Там определено, какие шевроны и где именно должны носить военнослужащие различных подразделений, родов, сил", - подчеркнул он.

По его словам, в приказе запрета носить балаклавы не существует.

"Более того, там прописано, что ношение отдельных предметов формы одежды, в частности балаклавы, определяется командиром или начальником. Это общее правило для всех ВСУ. Насколько мне известно, приказа начальника Полтавского областного ТЦК и СП надевать балаклавы во время мероприятий оповещения не существует. Также мне неизвестно о запрете это делать", - подчеркнул Истомин.

Он отметил, что начальники районных ТЦК могут определить право носить или не носить, а также начальники отделов, отделений, командир роты для своего личного состава может отдать распоряжение носить балаклавы или запретить это делать.

"Но нужно понимать, что ношение балаклав никоим образом не влияет на цивилизованную проверку военно-учетных документов. Военнослужащий подходит, здоровается, представляется, показывает свои документы. Если нужно гражданину сверить фото с лицом - балаклава приспускается", - добавил он.

По его словам, при оповещении гражданин показывает свои документы, сверяются военно-учетные данные. При этом он добавил, что если документы не в порядке или военно-учетные данные не совпадают, то гражданин приглашается в ТЦК, а в случае отказа проводится административное задержание полицейским, входящим в группу оповещения.

Истомин отметил, что это должен делать один полицейский, но так происходит не всегда, потому что если человек сопротивляется, то одному это сделать невозможно.

"На видео мы видим, как эти мужчины ругаются, дерутся, кричат, привлекают к себе внимание, кусаются даже. Предусмотрены ли такие действия постановлением или каким-либо другим правовым документом? Конечно, нет. Также ни в одном законе не предусмотрено, что на этот крик сбегается десяток неравнодушных граждан, которые будут "спасать" военнообязанного от армии, от защиты своего государства", - отметил Истомин, комментируя одно из видео.

По его словам, также не предусмотрено постановлением, что военнослужащего и полицейского будут снимать во время выполнения служебных обязанностей и выкладывать затем это в соцсети, в частности, на различные явно уклонистские Telegram-каналы.

"А там в комментариях его будут обзывать, оклеветать, искать его контакты и выкладывать это в доступ: адреса проживания, номера телефонов, данные его родных, угрожать ему и его родным? Предусмотрено ли это каким-то законодательным документом? Конечно, нет. Этого не должно быть. Но это есть", - сказал Истомин.

Нападения на работников ТЦК - что известно

Как сообщал УНИАН, в октябре 2025 года в пригороде Одессы, на известном промтоварном рынке "7-й километр", толпа набросилась на сотрудников ТЦК и СП и перевернула служебный автомобиль.

В Одесском областном ТЦК и СП рассказывали, что во время проведения мобилизационных мероприятий в Одесском районе военнослужащие одного из районных ТЦК и СП подверглись групповому нападению.

В частности, толпа гражданских лиц, применив физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, атаковала военнослужащих одного из ТЦК и СП. В результате нападения поврежден служебный автомобиль, среди военнослужащих есть пострадавшие.

