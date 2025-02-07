В будущем услуга будет доступна и для многодетных родителей.

В приложении "Резерв+" с 7 февраля появилось автоматическое продление отсрочек от мобилизации для людей с инвалидностью и соискателей образования. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Отмечается, что автоматическое продление отсрочки от мобилизации в приложении будет происходить для людей с инвалидностью, у которых есть соответствующее удостоверение Пенсионного фонда. Также это касается студентов, аспирантов и докторантов.

"Теперь достаточно обновить военный документ в "Резерв+", и если есть основания, отсрочка будет продлена автоматически", - объяснил Умеров.

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Он подчеркнул, что так Минобороны отреагировало на большое количество обращений с запросом о запуске такой функции в приложении. Министр обороны поделился, что в будещем автоматическое продление отсрочки от мобилизации будет доступно и для многодетных родителей.

Новые функции в "Резерв+"

Ранее в приложении "Резерв+" электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) стали доступны для всех пользователей. Для получения направления достаточно обновить приложение и отправить соответствующий запрос.

Кроме того, в конце 2024 года сообщалось, что в "Резерв+" появится возможность оплатить штраф за нарушение правил воинского учета. Соответствующий законопроект был подан на рассмотрение Верховной Рады.

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