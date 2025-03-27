В 'Резерв+' запустили отсрочки для большей категории людей с инвалидностью

Для обеспечения такой возможности Минобороны наладило взаимодействие с Единой информационной системой социальной сферы.

В приложении "Резерв+" стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью, данные о которых есть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). Ранее отсрочку онлайн могли оформить только люди с инвалидностью, данные которых находились в реестре Пенсионного фонда Украины (ПФУ), и имели соответствующее пенсионное удостоверение.

Об этом сообщило Министерство обороны.

"Отсрочки для людей с инвалидностью через "Резерв+" были одним из самых частых запросов от пользователей. Работаем над тем, чтобы все виды отсрочек были доступны в приложении и их можно было получить без очередей и бумажек", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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В ведомстве объяснили, чтобы оформить отсрочку, надо нажать на три точки на главном экране приложения "Резерв+", выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию. Впоследствии пользователь получит уведомление с результатом. Если данных в реестре не найдено, следует обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить оригинал первичного документа о подтверждении инвалидности и документ, идентифицирующий личность.

Отсрочки в "Резерв+"

Отсрочки в приложении Резерв+ запустили осенью прошлого года для трех категорий - люди с инвалидностью с пенсионным удостоверением ПФУ; студенты, аспиранты и докторанты; а также многодетные родители, имеющие трех детей до 18 лет в совместном браке.

7 февраля в приложении "Резерв+" появилось автоматическое продление отсрочек от мобилизации для людей с инвалидностью и соискателей образования. Автоматическое продление отсрочки от мобилизации в приложении происходит для людей с инвалидностью, у которых есть соответствующее удостоверение Пенсионного фонда. Также это касается студентов, аспирантов и докторантов.

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