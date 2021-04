Премьерный показ клипа состоялся в Киевском университете культуры, его отсняли в голливудском стиле.

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский презентовал свой очередной обновленный клип. На этот раз на песню "Сало", которая за двадцать лет, можно сказать стала народной, близкой украинцам, веселой, воспевающая известное национальное блюдо.

Клип снят в голливудском стиле с использованием современных мировых технологий: 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine 4, traking systems и других.

"Съемки концертного клипа" Сало "для меня исторический эпохальный проект. Впервые он вышел 20 лет назад, было много его интерпретаций, а сегодня это современный ребрендинг. Сало - это визитная карточка Украины, это национальная валюта! Сало - продукт, который придает силу и энергию, поддерживает дух украинцев. А я - главный саломан страны. И горжусь этим! Мы - украинцы, мы - нация, мы есть народ! Мы непобедимы! " - сказал на презентации Михаил Поплавский.

Чтобы достичь голливудского уровня выбрали правильную градацию цветов и оригинальный тотал-лук для участников клипа. Основали новый украинский тренд - «Salo is the new money!».

Но больше всего поразил изысканный образ главного героя, изюминкой которого стала соболиная горжетка с pукотканым украинским платком и аксессуары с надписями «сало».

"Михаил Поплавский сыграл как настоящий голливудский актер! Я поздравляю Михаила Михайловича с новой шикарной работой. В каждом клипе он разный .. Может быть серьезным, может быть романтичным, может шутить с присущей ему иронией и самоиронией. В "Блюзі еротичних думок" - сексуальный, он разноплановый актер ", - поделился впечатлениями известный украинский певец Павел Зибров.

В ролике объединили в отдельных элементах национальные сине-желтые цвета и создали новый украинский смайлик - улыбающегося поросенка. Этот смайлик уже запатентовали.

"И смайлик получился очень интересным. Разрабатывался он здесь у нас, в Университете Культуры. И мы его запатентовалы. Смайлик веселый, посмотришь на него и уже у самого настроение поднимается", - говорит Михаил Поплавский.

Над идеей клипа и режиссурой работала одна из самых эпатажных украинских клипмейкеров - Елена Винярская. Ее Неординарные подход можно увидеть в клипе многих Отечественных звезд. Впрочем, в тандема С не менее эпатажным Поплавскому - получилось что-то супер-взрывной.

"Для меня это был своеобразный вызов и эксперимент. Поплавский доверился мне. Удалось уговорить его на эксперимент - выйти из рамок, из зоны комфорта. Михаил Михайлович делал все, что я говорила и даже давал советы. Это была синергия творчества, взаимоциркуляция двух энергий, свежий глоток воздуха. Когда за дело берется команда МихМиха, и 100-процентная энергия умножается на 100-процентную отдачу, то получается 10000-балльная энергия. Именно ею наполнен клип "Сало", - рассказывает Елена Винярская.

По замыслу режиссеров, сало - это сокровище украинской нации, которое превращается в золотые слитки. А Михаил Поплавский предстает в стильном образе главного «Саломана» страны.

Над съемками клипа работала команда из более ста профессионалов: подготовка локации, размещение техники, создание образов для балета и бэк-вокала, постановка хореографии и тому подобное.

Все это сделали за один день. Курьезной ситуацией на съемочной площадке стало то, что режиссер клипа Елена Винярская заставила Михаила Поплавского ездить в тележке с золотыми слитками по локации.

"Такая идея пришла конечно же из-за самого Михайла Михайловича Поплавского. Из-за его молодого духа, креатива и спонтанности. Следующим клипом "Варенички" - вы будете поражены еще больше ", - отметила режиссер.

Своими яркими клипами Поплавский поднимает настроение. И каждый раз уверяет - для грусти в нашей жизни места нет.

Backstage со съемок концертного клипа "Сало"

