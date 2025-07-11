Кравченко отмечает, что "точка в этой истории не поставлена".

Чиновники "все прекрасно знали", но "ничего не делали" для исправления ситуации в Киевском метрополитене. Как отметил в своем Telegram-канале генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, разрушение тоннеля между "Демеевской" и "Лыбедской" - это "о безответственности".

"Вчера много писали об уголовном производстве в отношении должностного лица Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, так вот: чиновники все прекрасно знали и понимали, просто скрывали факты и ничего не делали для исправления ситуации", - подчеркнул он и добавил, что точка в этой истории не поставлена, следствие продолжается.

Генпрокурор также с разрешения следователя обнародовал видео, в котором представлены отдельные доказательства этого преступления. В видео, в частности отмечается, что должностные лица КП "Киевский метрополитен" "заранее знали" об аварийности участка тоннеля между станциями "Лыбедская" и "Демеевская", но "скрывали это".

Видео дня

"Полученные записи свидетельствуют о непринятии необходимых мер должностными лицами КП "Киевский метрополитен", в обязанности которых входит круглосуточный мониторинг состояния тоннелей", - говорится в видео.

Авария в метро Киева - подробности

Как сообщал УНИАН, в декабре 2023 года движение поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" остановили из-за подтопления, которое возникло в результате разгерметизации тоннеля и появления трещин в стенах.

Полиция сообщила о подозрении исполняющему обязанности начальника предприятия и начальнику службы пути, тоннельных сооружений и зданий. Их обвинили в служебной халатности.

10 июля 2025 года Киевская городская прокуратура сообщила, что по делу о разрушении тоннеля киевского метро в 2023 году получил подозрение директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации. Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о Руслане Кандиборе.

В ходе досудебного расследования было установлено, что директор Департамента транспортной инфраструктуры не контролировал работу столичных предприятий, подчиненных ему как руководителю, а также не участвовал в рассмотрении вопросов, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, что впоследствии и привело к временному закрытию станций метрополитена.

По версии следствия, ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей привело к несвоевременному выявлению аварийной ситуации в метро и непринятию мер по ее устранению.

В прокуратуре отметили, что закрытие станций метрополитена, в результате чего было недополучено доходы от перевозки пассажиров, и организация дублирующих маршрутов наземного транспорта стоили бюджету столицы 164 млн грн.

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