Закрытие станций метрополитена и организация дублирующих маршрутов наземного транспорта стоили бюджету столицы 164 млн грн.

В деле о разрушении тоннеля киевского метро в 2023 году получил подозрение директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что в начале декабря 2023 года из-за разрушения тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" на Оболонско-Теремковской линии метрополитена пришлось остановить движение поездов на участке между станциями "Лыбедская" и "Теремки".Тогда КГГА была вынуждена организовать перевозку пассажиров автобусами, которые будут дублировать маршрут закрытых станций метрополитена.

"В ходе досудебного расследования установлено, что директор Департамента транспортной инфраструктуры не контролировал работу столичных предприятий, подчиненных ему как руководителю, а также не участвовал в рассмотрении вопросов, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, что впоследствии и привело к временному закрытию станций метрополитена", - говорится в сообщении.

Видео дня

По версии следствия, ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей привело к несвоевременному выявлению аварийной ситуации в метро и непринятию мер по ее устранению.

"Закрытие станций метрополитена, в результате чего были недополучены доходы от перевозки пассажиров, и организация дублирующих маршрутов наземного транспорта стоили бюджету столицы 164 млн гривен. Именно на такую сумму нанесен ущерб столичной общине", - отметили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о Руслане Кандиборе.

Чрезвычайная ситуация в столичном метро

Как сообщал УНИАН, в декабре 2023 года движение поездов на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" остановили из-за подтопления, которое возникло в результате разгерметизации тоннеля и появления трещин в стенах.

Полиция сообщила о подозрении исполняющему обязанности начальника предприятия и начальнику службы пути, тоннельных сооружений и зданий. Их обвинили в служебной халатности.

В декабре 2024 года на Оболонско-Теремковской линии Киевского метро снова заметили воду. Киевские Telegram-каналы писали, что пассажиры сняли на видео "реку", возникшую между рельсами на станции "Демеевская".

Вас также могут заинтересовать новости: