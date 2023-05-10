В горсовете с иронией отреагировали на заявление девушки.

Порноактрису из Львовской области Джозефину Джексон, которая недавно посетила Черновцы и пожаловалась на кривые дороги в городе, приглашают на работу в департамент инфраструктуры мэрии.

Об этом в Facebook сообщил директор департамента инфраструктуры и благоустройства Черновицкого городского совета Григорий Прохоренко.

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"С большим интересом ознакомился с постом госпожи Джозефины. И что я могу сказать... В департаменте инфраструктуры есть вакансия главного специалиста сектора текущего ремонта. Это хорошая возможность себя реализовать вне съемочных площадок, ведь карьера актрисы не вечна, как и кривые дороги в Черновцах", - отреагировал чиновник.

Посещение порноактриссой Джозефиной Джексон Черновцов: что известно

Порноактриса Юлия, которая работает под сценическим именем Джозефина Джексон, родом из города Золочев Львовской области.

Недавно она посетила Черновцы и пожаловалась в одной из соцсетей на брусчатку в городе.

"Город мне понравился, чем-то напоминает Львов, особенно брусчатка. И одна и та же проблема, как во всех таких городах, где сохранилась брусчатка, - дорога очень кривая и очень тяжело ездить", - поделилась впечатлениями девушка.

Она добавила, что в целом город ей понравился. В частности, отель в котором она была, а также поразил мини-бар, который "нечасто встретишь даже в отелях Европы, и плюс дешево".

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