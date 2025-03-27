ЛНУ им. Ивана Франко должен стать одним из топовых университетов Европы, - проректор Виталий Кухарский

Проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко (ЛНУ) Виталий Кухарский подчеркивает, что украинское образование движется по пути необратимой интеграции в ЕС. В рамках этого глобального процесса ЛНУ имеет все шансы стать частью элитарного сегмента европейских вузов. Об этом и других вызовах украинского образования в европейском образовательном пространстве он рассказал в интервью Online.ua.

ЛНУ может конкурировать с лучшими вузами Европы

По убеждению Виталия Кухарского, показателем качественного образования и успешной евроинтеграции станет то, что в послевоенное время на обучение во Львовский национальный университет имени Ивана Франко будут приезжать студенты из Польши, Германии, Словакии, Чехии и стран Балтии.

"Мы имеем очень хорошие позиции в Украине и в Европе по квантовой физике. Сейчас мы открыли программу "Квантовые компьютеры и квантовые вычисления", это очень перспективная вещь. Также у нас очень мощные школы по химии, физике, математике и биотехнологиям. В национальном контексте мы имеем известные школы и весомые достижения в сфере гуманитаристики, культуры, истории", - рассказал он.

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Кроме того, именно в ЛНУ есть программа двойных (совместных) дипломов, в рамках которой впервые в Украине студенты из-за рубежа приехали в Украину учиться. Эта программа реализуется вместе с итальянским Университетом Л'Аквила. Это замечательная практика, которая мотивировала работников университета двигаться дальше и искать подобные варианты поддержки магистерских программ, что стало предпосылкой следующих успешных проектов.

"Мы первыми в Украине получили грант по программе Erasmus Mundus Design Measures, которая предоставила нам финансовую поддержку в подготовке аппликации с университетами Финляндии и Италии, а также буквально недавно подали большой совместный проект с очень классной тематикой - искусственный интеллект в кибербезопасности, взяв на себя обязанности координатора и базовой институции, которая будет организовывать магистерскую программу совместных дипломов для всего консорциума", - добавил проректор.

Подразделения ЛНУ должны самостоятельно распоряжаться своими бюджетами

Как отмечает Виталий Кухарский, коллективами внутри университета должны руководить те, кто действительно является лидерами этих коллективов. Именно поэтому крайне важно предоставить автономию в определении и продвижении таких людей.

"Первое, что я сделаю в должности ректора, - каждое из подразделений получит свои субсчета. Это обычная европейская практика, которая почему-то очень сложно заходит в наши университеты. Но те наши университеты, которые уже так сделали, сейчас очень сильно отличаются от остальных в положительную сторону в вопросе мотивации работников и в их показателях", - сказал он.

По словам Кухарского, практика введения отдельных субсчетов заключается в том, что любое подразделение, кафедра и проект будут иметь свой бюджет и смогут им пользоваться без лишних бюрократических согласований.

"Сейчас в нашем университете факультеты и кафедры не имеют отдельных бюджетов. Мы имеем общий бюджет, и подразделения получают средства оттуда по предусмотренным статьям. То есть какие-то вещи мы предусматриваем, например планируем общую закупку оборудования на весь университет. Но это общее решение университета, и декан факультета или руководитель подразделения не имеет на это влияния. При таком подходе факультеты не до конца понимают, хватит ли средств им на лабораторию или конкретную инфраструктурную вещь, которые им критически нужны. Я считаю, что очень важно, чтобы была эта децентрализация средств. Есть миф, что такая автономия как-то противоречит законодательству. На самом деле - нет", - подчеркнул Кухарский.