Санаторий в Украине - отличная возможность отдохнуть и оздоровиться.

До начала полномасштабной войны попасть в санаторий могли многие пенсионеры - цены на такой отдых всегда были ниже, чем в любых других курортах. После 2022 года ситуация несколько изменилась, но и сейчас есть возможность оздоровиться. Узнайте, как пенсионеру получить бесплатную путевку в санаторий в Украине и кто имеет такое право.

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Какие недорогие санатории есть в Украине - перечень

Постоянные обстрелы практически по всей территории страны затрудняют выбор места для отдыха - никому не хочется вместо оздоровительных процедур, тишины и покоя испытывать стресс от бомбежек. Именно поэтому санатории в Украине сейчас функционируют там, где более-менее "тихо" - в Моршине, Трускавце, Сходнице, Сатанове, Миргороде, Хмельнике или на Закарпатье.

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Цены разные - в зависимости от города, типа санатория и условий. Можно снять одноместный номер за 1000 гривен или за 12 000 гривен - факторов, влияющих на стоимость, очень много. Однако человек, приехавший на отдых, все равно получает питание, базовое лечение, комфортную комнату и пользование сервисами и услугами санатория, которые входят в стоимость путевки.

Кто может поехать в санаторий в Украине по путевке

Адвокат Ольга Брус в комментарии УНИАН рассказала, как пенсионеру получить бесплатную путевку в санаторий в Украине и кто имеет такое право. По ее словам, ранее в законе о государственном бюджете Украины указывалось, что льготные категории пенсионеров имеют право получить бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение:

"Речь шла о пенсионерах с инвалидностью, тех, которые имеют заслуги перед Родиной, ветеранах войны, участниках боевых действий или лицах, получивших инвалидность вследствие войны".

Просто пенсионер, говорит адвокат, который не имел никакого льготного статуса, не мог получить первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение.

Брус объяснила, что с 2023 года до 2025-го включительно в государственном бюджете не предусмотрено финансирование санаторно-курортного лечения практически для всех, осталась только одна категория льготников, которые могут получить путевки бесплатно, - это те лица, которые вернулись из плена. Если пенсионер подпадает под такую категорию лиц, то он имеет право на бесплатное санаторно-курортное лечение.

Как получить путевку в санаторий пенсионеру в Украине

Эксперт предоставила инструкцию, как получить путевку в санаторий пенсионеру в Украине, который вернулся из плена. Для этого нужно подать документы в Управление социальной защиты населения по месту жительства или в ЦНАП:

Заявление утвержденной формы, которое можно получить непосредственно в Управлении соцзащиты или ЦНАПе.

Копию паспорта.

Копию идентификационного кода.

Медицинскую справку от врача, с которым заключена декларация. Врач должен предоставить медицинское заключение, в котором будет указано, в каком именно санаторно-курортном лечении нуждается пациент.

Также, говорит Брус, нужна копия документа, который устанавливает факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Этот документ так и называется.

Адвокат также напомнила, что в договорах с Национальной службой здоровья Украины есть реабилитационные пакеты. Когда пенсионер обращается к своему лечащему врачу, тот может предоставить ему электронное направление на определенные реабилитационные услуги, которые пациент сможет получить в одном из санаториев:

"Знаю, что в 2022 году лица могли бесплатно пройти некоторые процедуры в 20 санаториях".

Таким образом, заключает эксперт, пенсионеры могут сэкономить на санаторно-курортном лечении.

справка Ольга Брус адвокат Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве. Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.

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