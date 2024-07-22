В столице услуги аттракциона, на котором случилось трагическое событие, предоставляло физическое лицо-предприниматель, отметила спикер местной прокуратуры.

В прокуратуре раскрыли новые детали трагического инцидента на аттракционе в Киеве, в результате которого погиб 20-летний парень.

Так, в эфире телемарафона пресс-секретарь прокуратуры Киева Ирина Винокурова сообщила, что погибший был на аттракционе вместе со старшим братом. Об этом она сказала, комментируя обнародованное в телеэфире видео с аттракциона.

"Видно, что один из ребят завершает свой спуск (по канатной дороге, - Ред.). Это старший брат парня, который погиб. В тот день они вместе катались на этом аттракционе. Мы видим на видео: трос оборвался, парень, который был прикреплен к этому тросу, - упал в воду, его брат - успешно приземлился", - прокомментировала Винокурова.

Она напомнила, что прокуратура уже имела вопросы к этому аттракциону еще в 2021 году. "Тогда был проведен инвестиционный конкурс (объявленный КГГА, - Ред.), во время которого выбрали фирму-победителя. Прокуроры подали иск в Хозяйственный суд Киева и доказывали, что это аттракцион повышенной опасности. Соответствующее общество, которое предоставляет эти услуги, должно иметь опыт работы с такими опасными аттракционами. Но мы не были поддержаны. Позиция должностных лиц КГГА, КП "Плесо" и общества, которое выиграло конкурс, была в том, что они не считают, что это аттракцион повышенной опасности, и соответственно никаких вопросов к результатам конкурса и к победителю быть не может", - рассказала пресс-секретарь городской прокуратуры.

Винокурова сообщила, что на сегодня известно, что услуги аттракциона предоставляло физическое лицо-предприниматель, которое взяло оборудование в аренду у победителя конкурса.

"После того, как будут изучены все документы, мы выясним, соответствовали ли состояние этого аттракциона всем техническим характеристикам. Тогда можно будет говорить о подозрениях", - подчеркнула пресс-секретарь прокуратуры. Она отметила, что уголовное производство открыто по двум статьям: нарушение правил безопасности, а также служебная халатность.

"Максимальная санкция статей - до 8 лет лишения свободы. Следствие только началось, то есть сейчас о подозрении мы пока не говорим. Правоохранителями изъяты документы. И мы будем изучать когда, кем и проверялись ли эти аттракционы, были ли они исправны... Одна из статей, по которой расследуется этот инцидент, - служебная халатность. Были определенные должностные лица, которые должны были контролировать работу этого аттракциона, были определенные должностные лица, которые давали разрешение на его работу", - сказала она.

По ее словам, правоохранители будут изучать, не было ли в их действиях каких-то нарушений, которые и привели к таким трагическим последствиям. Киевская городская прокуратура также показала видео, на котором видно, как на аттракционе оборвался трос.

Важные новости - Киев сегодня в центре внимания

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 июля стало известно, что в Киеве на аттракционе, который предусматривает переправу через реку Днепр с одного берега на другой канатной дорогой, оборвался трос, и человек, который в этот момент находился на "канатке", упал в реку.

Поисковая операция этого человека продолжалась до сегодняшнего утра. Сейчас уже известно, что в результате обрыва троса погиб 20-летний парень. Спасатели нашли тело на расстоянии 30 метров от берега и глубине 9 м. Его передали правоохранителям.

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