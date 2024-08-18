Две кабинки выгорели дотла, причина возгорания устанавливается.

В Германии во время музыкального фестиваля вспыхнуло колесо обозрения, на котором в это время находились люди - десятки посетителей мероприятия пострадали, двое - в тяжелом состоянии.

Как сообщает The Telegraph, около 30 человек пострадали, когда вспыхнуло колесо обозрения на музыкальном фестивале Highfield. "В субботу вечером на аттракционе Highfield Festival на озере Стормталер вблизи Лейпцига можно было увидеть пламя и дым. По данным организаторов фестиваля, около 21.00 на колесе обозрения вспыхнули две кабинки", - сказано в публикации.

Говорится, что толпы с ужасом наблюдали, как пылают две кабинки с людьми. Сейчас причина возгорания устанавливается. "Пострадавшие получают лечение и чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства", - говорится в заявлении фестиваля. В нем также сказано, что организаторы развлекательного мероприятия сотрудничают с пожарной бригадой, полицией, спасательными и медицинскими службами.

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По сообщениям СМИ, среди пострадавших было четверо полицейских. "Две кабинки сгорели, но представитель пожарной бригады сообщил, что ситуация взята под контроль", - пишет The Telegraph. Большинство пострадавших получили легкие травмы (отравление продуктами горения), но два человека находятся в тяжелом состоянии.

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Как сообщал УНИАН, 2 июня в Чехии, в городе Либерец, во время празднования Дня защиты детей, молния ударила в дерево, под которым от дождя прятались люди - много взрослых и детей получили травмы и госпитализированы. Празднование началось в два часа дня в замковом парке во Вратиславицах, куда пришли сотни людей. Мероприятия включали традиционные детские развлечения и концерт. Из-за дождя часть посетителей ушла, но многие решили переждать непогоду и прятались под большим деревом. Именно в этот 20-метровый дуб около половины пятого вечера ударила молния.

При этом дуб выдержал удар молнии - на людей, которые под ним прятались, не упало ни одной ветки. Однако в результате природного явления два десятка посетителей мероприятия пострадали. Семнадцать из них, в том числе десять детей в возрасте от двух до шестнадцати лет, оказались в больнице в Либерце, два человека - в соседнем Яблонеце-над-Нисой. Еще один пострадавший доставлен вертолетом в пражскую больницу в Мотоле. Спасателям пришлось реанимировать нескольких человек на месте.

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