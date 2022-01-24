Это блюдо считается одной из кулинарных визиток Киева.

Киевская перепичка подорожала сразу на 5 гривень. Теперь за этот столичный деликатес придется отдать 30 грн.

На это обратил внимание пользователь Facebook Егор Шумихин и опубликовал фотодоказательство.

"Произошло неизбежное: киевская перепичка сравнялась в цене с гамбургером из "МакДональдза". Столичный деликатес снова подорожал на 5 грн до 30 грн (бургер - 31 грн)", - написал он.

Также Шумихин напомнил, что с сентября 2020 года "перепичка" стоила 20 грн, в апреле 2021 года цена выросла до 25 грн. Теперь же за нее придется отдать 30 гривень.

Напомним, киевская перепичка — заведение быстрого питания в столице, где подают исключительно одно блюдо — "перепичку" с сосиской. Это блюдо считается одной из кулинарных визиток Киева и упоминается в некоторых современных путеводителях и туристических онлайн-ресурсах - TripAdvisor, Foursquare, Lonely Planet.

Заведение открылось в 1986 году на том же самом месте и в неизменном виде существует и до сих пор.

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