Карантин в Украине: отменят ли с 22 июня, условия и критерии
В Украине продолжает действовать адаптивный карантин, введенный с 22 мая по 22 июня. Впереди еще, по крайней мере, два запланированных ослабления ограничений.
Закончится ли карантин с 22 июня
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В ближайшее время в Украине должны состояться два смягчения карантина – 10 и 15 июня. Министерство здравоохранения будет наблюдать, как эти послабления повлияют на эпидемическую ситуацию в стране.
По словам заместителя главы Минздрава, главного санитарного врача Виктора Ляшко, если ситуация будет на таком же уровне – министерство снова будет пересматривать карантин. И его адаптивность будет, вероятно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта.
Дальнейшее ослабление карантинных ограничений в областях возможно при трех основных условиях. Речь идет, в частности, о следующих:
- общее количество новых случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 тысяч населения (инцидентность). Она должна составлять менее 12 человек на 100 тысяч населения;
- загруженность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Этот показатель должен быть менее 50%;
- среднее количество ПЦР-тестирований (более 12 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней).
В целом дальнейшие решения о снятии карантинных ограничений будут зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, но и в государствах Европейского Союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс.
Следующее ослабление карантина: какие запреты снимут
В Украине с 10 июня намерены открыть различные учреждения. Так, планируется разрешить работу:
- кинотеатров, санаториев и детских лагерей;
- полноценную работу ресторанов и кафе, то есть в помещениях, а не только на открытых террасах;
- проведение культурных мероприятий.
Конечно же, все это станет возможным при условии благоприятной эпидемической ситуации. К тому же указанные заведения, в случае открытия, заработают с определенными эпидемическим ограничениями, среди которых – пребывание не более 1 человека на 5 кв. м.
Как сообщал УНИАН, 1 июня Украина перешла на третий этап ослабления карантина, отменив очередные ограничения. Речь идет прежде всего о возобновлении работы спортзалов и бассейнов, а также запуске железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.
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