Карантин в Украине: отменят ли с 22 июня, условия и критерии

В ближайшее время запланировано очередное ослабление карантинных ограничений.

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин, введенный с 22 мая по 22 июня. Впереди еще, по крайней мере, два запланированных ослабления ограничений.

Закончится ли карантин с 22 июня

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В ближайшее время в Украине должны состояться два смягчения карантина – 10 и 15 июня. Министерство здравоохранения будет наблюдать, как эти послабления повлияют на эпидемическую ситуацию в стране.

По словам заместителя главы Минздрава, главного санитарного врача Виктора Ляшко, если ситуация будет на таком же уровне – министерство снова будет пересматривать карантин. И его адаптивность будет, вероятно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта.

Дальнейшее ослабление карантинных ограничений в областях возможно при трех основных условиях. Речь идет, в частности, о следующих:

общее количество новых случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 тысяч населения (инцидентность). Она должна составлять менее 12 человек на 100 тысяч населения;

загруженность коек в больницах, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Этот показатель должен быть менее 50%;

среднее количество ПЦР-тестирований (более 12 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней).

В целом дальнейшие решения о снятии карантинных ограничений будут зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, но и в государствах Европейского Союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс.

Следующее ослабление карантина: какие запреты снимут

В Украине с 10 июня намерены открыть различные учреждения. Так, планируется разрешить работу:

кинотеатров, санаториев и детских лагерей;

полноценную работу ресторанов и кафе, то есть в помещениях, а не только на открытых террасах;

проведение культурных мероприятий.

Конечно же, все это станет возможным при условии благоприятной эпидемической ситуации. К тому же указанные заведения, в случае открытия, заработают с определенными эпидемическим ограничениями, среди которых – пребывание не более 1 человека на 5 кв. м.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Украина перешла на третий этап ослабления карантина, отменив очередные ограничения. Речь идет прежде всего о возобновлении работы спортзалов и бассейнов, а также запуске железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.

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