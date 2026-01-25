Некоторые села в Украине своими масштабами составят неплохую конкуренцию европейским городам.

По закону, село в Украине характеризуется преимущественно малоэтажной застройкой, и численностью населения менее 5 000 жителей. При этом фактический размер сел ничем не ограничен.

Разберемся, почему в реальности население некоторых сел оказывается намного больше и какое самое большое село в Украине по географической протяженности.

Самое большое село в Украине по населению – почему есть исключения из закона

На территории Украины насчитывается около 27 000 сел от хуторков на несколько домиков до достаточно крупных селений с сотнями зданий, магазинов, школ и больниц.

Более того, официальный статус многих населенных пунктов может долгое время не обновляться, в силу чего селами продолжают считаться даже пункты с населением, сильно превышающим 5 000 жителей.

Самое большое село Украины по численности населения – это Софиевская Борщаговка (Киевская область, Бучанский район). По данным Государственного реестра избирателей на начало 2021 года, здесь зарегистрировано 25 882 человека.

На сегодняшний день численность населения может достигать 30 000 человек за счет постоянного притока людей из столицы.

Софиевскую Борщаговку порой называют "городом в статусе села", поскольку в ней развита инфраструктура, построено множество жилых комплексов, школ и бизнес-центров.

Второе место по численности занимает Петропавловская Борщаговка, расположенная рядом с "Софиевской". Население здесь составляет около 12 386 человек.

На самом деле в Киевской области много сел с похожими названиями и у нас даже был материал о том, почему район Борщаговка так называется.

При этом следует понимать, что все данные о населении сел и городов в Украине собраны на основе недостаточно точной информации Государственного реестра избирателей и публикаций в СМИ, поскольку в стране давно не проводилась полноценная перепись населения.

Самые большие села Украины по площади – наши села размером с европейские столицы

Если говорить о площади, самым крупным в стране – а по некоторым оценкам и во всей Европе – считается село Космач (Ивано-Франковская область, Косовский район) – около 84,3 км².

Для сравнения, площадь столицы Франции Парижа составляет 105,4 км², а столицы Бельгии Брюсселя – 32,6 км² (не учитывая агломерации). В принципе, даже не особо большие села Украины считаются огромными по европейским меркам.

Не зря ведь именно украинское село на протяжении веков служило оплотом языка, традиций и культуры, несмотря на попытки целенаправленного вытеснения, запретов и репрессий.

Даже в условиях войн, имперского давления и насильственной урбанизации именно сельская местность сохраняла историческую память, передавая ее из поколения в поколение не через экспозиции в музеях, газетную пропаганду и прокламации, а через ритм повседневной жизни.

По своему культурному значению наше село ничем не уступает малым и средним городам Европы. Ведь именно оно стало пространством, в котором украинская идентичность сохранилась и расцвела вопреки всем испытаниям истории.

