24 февраля началась масштабная российско-украинская война. Войска РФ обстреливают мирные города и уничтожают их ракетами. Одним из самых пострадавших городов является Харьков. 24 апреля из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие.
Эвакуационные поезда из Харькова 24 апреля
02:50 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс
03:18 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск
03:58 111/112 Тернополь – Львов
06:30 174/173 Днепр – Запорожье-1
08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
08:03 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
12:11 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск
12:17 885 Киев-Пас – Ровно
14:07 749/750 Киев-Пас – Вена
14:20 45/46 Ужгород – Лозовая
14:25 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
15:02 55/56 Киев-Пасс – Рахов
15:17 867 Киев-Пас – Гречаны
15:18 702 Киев-Пас – Чернигов
17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино
17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава
19:48 95/96 Киев-Пас – Рахов
20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
20:12 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
20:21 57/59 Киев-Пас – Ворохта
20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп
21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
21:15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
21:22 97/98 Киев-Пас – Ковель
21:28 76/75 Киев-Пасс - Кривой Рог
21:54 164/163 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
22:22 7/8 Коломыя - Черновцы
22:37 91/92 Киев-Пас – Львов
22:38 46/45 Лозовая – Ужгород
23:05 174/173 Винница – Запорожье-1