Эвакуация из Харькова: как уехать из города 25 апреля

В Харькове курсируют эвакуационные поезда, но очереди очень большие.

24 февраля началась масштабная российско-украинская война. Войска РФ обстреливают мирные города и уничтожают их ракетами. Одним из самых пострадавших городов является Харьков. 24 апреля из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда. Очереди на поезда довольно большие. Эвакуационные поезда из Харькова 24 апреля 02:50 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс 03:18 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск 03:58 111/112 Тернополь – Львов 06:30 174/173 Днепр – Запорожье-1 08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс 08:03 50/49 Трускавец – Киев-Пасс 08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль 12:11 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск 12:17 885 Киев-Пас – Ровно 14:07 749/750 Киев-Пас – Вена 14:20 45/46 Ужгород – Лозовая 14:25 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский 15:02 55/56 Киев-Пасс – Рахов 15:17 867 Киев-Пас – Гречаны 15:18 702 Киев-Пас – Чернигов 17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино 17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий 17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг 18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород 19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск 19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава 19:48 95/96 Киев-Пас – Рахов 20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород 20:12 49/50 Киев-Пасс – Трускавец 20:21 57/59 Киев-Пас – Ворохта 20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп 21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1 21:15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная 21:22 97/98 Киев-Пас – Ковель 21:28 76/75 Киев-Пасс - Кривой Рог 21:54 164/163 Киев-Пасс – Харьков-Пасс 22:22 7/8 Коломыя - Черновцы 22:37 91/92 Киев-Пас – Львов 22:38 46/45 Лозовая – Ужгород 23:05 174/173 Винница – Запорожье-1 Вас также могут заинтересовать новости: Как уехать из Киева 24 апреля: расписание поездов "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда во Львов из Харькова, Киева и Днепра

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