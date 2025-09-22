Первыми систему начали использовать подразделения Десантно-штурмовых войск.

Министерство обороны запускает новую цифровую систему учета военных "Импульс". Как сообщил глава ведомства Денис Шмыгаль, она позволяет получать актуальные данные о каждом военнослужащем, историю назначений, формировать отчеты и проекты приказов без бумажной волокиты.

"Импульс" - это первая массовая информационно-коммуникационная система (ИКС) тактического уровня, которая должна заработать в каждой воинской части", - подчеркнул министр

Шмыгаль также объяснил, какие преимущества ожидаются с введением новой системы.

военные части будут получать быстрый доступ к актуальной информации о личном составе и смогут быстро генерировать приказы и другие документы;

высшее руководство сможет принимать управленческие решения на основе четких прозрачных данных по каждой части.

Шмыгаль отметил, что первыми систему начали использовать подразделения Десантно-штурмовых войск. Также в ближайшие недели "Импульс" заработает в Сухопутных войсках и на уровне вновь созданных корпусов.

Он добавил, что в дальнейшем систему планируется интегрировать с приложением для военных Армия+, Медицинской информационной системой, что позволит создать единое электронное пространство управления личным составом.

Мобилизация в Украине - новости

Ранее правительство Украины утвердило новый порядок автоматизации выдачи повесток, который официально позволяет отправлять повестки военнообязанным лицам по почте.

Также член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предупредил, что бронировать военнообязанных мужчин, которые находятся в розыске ТЦК, смогут не все критические предприятия. По его словам, делать это смогут только те предприятия, которые признаны критическими в сфере обороны.

