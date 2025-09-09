Ранее, пояснил нардеп, это был вспомогательный механизм, но теперь отправка повестки будет считаться официальным ее вручением.

Правительство Украины утвердило новый порядок автоматизации выдачи повесток, который официально позволяет отправлять повестки военнообязанным лицам по почте, сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Александр Федиенко.

Он рассказал, что одно из нововведений касается печати повесток. Теперь их могут печатать не только территориальные центры комплектования (ТЦК), но и Министерство обороны Украины, областные ТЦК, и далее по тексту "государственные полиграфические предприятия", которые имеют стратегическое значение.

Федиенко добавил, что еще запускается механизм обмена информацией между различными реестрами, которые могут влиять на соответствующую процедуру. Он пояснил, что все данные берутся из реестров военнообязанных которые обмениваются информацией с другими государственными базами, и тем самым отпадает необходимость в бумажных носителях.

Видео дня

Нардеп добавил, что официальным оператором становится "Укрпочта". Теперь повестки могут присылать заказным письмом, а не только вручаться лично лицу представителем ТЦК. Федиенко отметил, что для этого Минобороны и ТЦК и "Укрпочта" должны заключить соответствующие договоры. При этом, депутат отметил, что хотел бы знать, откуда у ТЦК есть деньги на подобные заказы.

Федиенко объяснил, что же меняет новый порядок, утвержденный Кабмином. Ранее повестки рассылали заказным письмом военнообязанным и это считалось вспомогательным механизмом.

В судах адвокаты в юридических спорах доказывали, что человек "не получил" повестку по почте, то есть, не забрал ее с почты или мог отказаться ее получить и тому подобное. Однако, теперь повестки будут массово рассылать по почте и это будет считаться официальным вручением документа.

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат Александр Федиенко предупредил, что военные, самовольно оставившие воинскую часть, будут подпадать под уголовную ответственность в случае принятия правительством законопроекта 13260 во втором чтении. Отмечается, что документ прошел уже первое чтение и он предусматривает отмену всех решений по смягчению для тех, кто ушел в СОВ.

Также мы писали, что член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предупредил, что бронировать военнообязанных мужчин, которые находятся в розыске ТЦК, смогут не все критические предприятия. По его словам, делать это смогут только те предприятия, которые признаны критическими в сфере обороны. По его словам, военнообязанные украинцы без военно-учетного документа, с неактуальными данными или те, кто находится в розыске ТЦК, смогут получить бронь на срок до 45 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: