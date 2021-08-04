Лидия Билас

Удар пандемии COVID-19 разрушил стабильность учебных процессов практически во всех странах мира, но открыл нам много истин об образовании. Пандемия научила нас тому, что технологии — это прекрасный способ донести информацию и облегчить ее усвоение, но они никогда не заменят живого общения и коллективного сотрудничества. Локдаун показал, насколько государственное образование в Украине не соответствует потребностям двадцать первого века и должно быть реформировано. COVID-19 обнажил и увеличил пропасть, которая существовала между различными слоями населения в Украине и подчеркнул, что ее необходимо как можно быстрее сокращать. Вирус показал, что не все в учебной программе имеет значение и не все, что имеет значение, есть в учебной программе сейчас.

Что же нам делать теперь с этим знанием, чтобы учебный год 2021-2022 стал максимально эффективным для всех участников школьного процесса?

Урок 1. Изменить подход к подготовке педагогов

Миссия учителя - заинтересовать, заражать интересом и объяснять, зачем ученику тратить часы своей жизни для изучения той или иной темы, если это время можно провести интереснее в играх или TikTok. А когда учителя заражают учеников нелюбовью к своей работе, вынужденным проживанием дня за днем и автоматическим выполнением своих обязанностей – это уже проблема. И эту проблему обострила пандемия, ведь многие учителя оказались не готовы адаптироваться к дистанционному обучению, вводить новые подходы в обучении, из-за чего пострадал уровень знаний учеников.

Локдаун показал, насколько государственное образование в Украине не соответствует потребностям двадцать первого века и должно быть реформировано

Совсем другой подход к обучению существует в прогрессивных странах и частных школах, что позаимствовали международные стандарты качества образования. К примеру, Сингапур разработал модель профессионального роста учителей, которая стимулирует преподавателей постоянно учиться, брать на себя ответственность за профессиональный рост и личное благополучие. А дети берут пример с успешной личности, которую уважают в обществе.

Не каждый сможет стать учителем в Сингапуре, большинство получит отказ. Чтобы быть педагогом в Сингапуре, надо положительно зарекомендовать себя как этически воспитанного, компетентного профессионала, способного учиться вместе с учениками, быть лидером перемен и создателем коллектива. Кандидат на должность преподавателя должен войти в 30% лучших по результатам государственных экзаменов в 12 классе, пройти собеседование в Министерстве образования и Государственном институте образования. Министерство образования заинтересовано в постоянном повышении квалификации учителей и отправляет их за границу для обучения и профессионального роста, самостоятельно находя на этот период замену.

Мы тоже имеем непростую систему подбора учителей. И здесь, помимо прочего, важна любовь к детям, к знаниям и непрерывного обучения. Все наши педагоги постоянно повышают квалификацию и понимают, что в современном мире необходимо бежать, чтобы остаться на месте. А работа с преподавателями в школе проводится на таком уровне, который предупреждает выгорание и позволяет восстановить внутренний ресурс. К счастью, во время пандемии и управленческая команда, и учителя быстро смогли адаптироваться к новым условиям, чтобы не останавливать учебный процесс.

Урок 2. Усилить диджитализацию в образовательных учреждениях

Международная консалтинговая компания McKinsey & Company провела исследование по качеству дистанционного обучения. Наиболее довольными онлайн образованием оказались педагоги Австралии. Причиной этого стал высокий уровень диджитализации школ и университетов, который существовал в стране еще до пандемии. 65-70% студентов учились вне стен университетов, школьники привыкли получать домашние задания и дополнительный материал для изучения в аудио и видео формате на электронный адрес, родители привыкли следить за успеваемостью учащихся в электронном формате. Поэтому резкий переход всего мира в онлайн не стал для страны ударом.

Украинским школам стоит повышать уровень диджитализации образовательного процесса, ведь гибридная форма обучения скорее всего останется с нами еще на много лет

За последний месяц в космос летали Ричард Брэнсон и Джефф Безос. Мир открывает новые технологии ежедневно, и только в украинских школах до сих пор снижают баллы за "плохой почерк". Мы должны понять, что качественная диджитализация образовательных учреждений — важный этап развития украинского образования.

Пандемия показала, насколько школа взаимосвязана с другими сферами жизни. Из-за дистанционного обучения родители детей младшей школы вынуждены были также работать онлайн. Дети, родители которых не могли уделить им достаточного внимания и мотивировать учиться, отстали от школьной программы. В этом году ВНО по математике не сдали 31,11% учащихся, что демонстрирует негативные последствия дистанционного образования.

Поэтому, украинским школам стоит повышать уровень диджитализации образовательного процесса, ведь гибридная форма обучения скорее всего останется с нами еще на много лет.

Урок 3. Развивать такие качества, как умение быстрой адаптации и принятия решений

Еще один урок пандемии - умение быстро реагировать на обстоятельства и не ждать правильного ответа, ведь его не существует. Школьное образование в Украине сегодня - это в основном подготовка к успешному написанию ЕГЭ, преподавание тех тем, которых коснется тестирование или контрольная работа, заучивание правильных ответов. Тогда как реальная жизнь - это жизнь без верных ответов и учителей.

Тысячи бизнесов пострадали во время локдауна, потому что ждали подсказки от воображаемого учителя, как в школе. Кто-то ждал помощи государства, кто-то - реакций от лидеров мнений или конкурентов по бизнесу. Выжили те предприниматели, которые не ждали подсказок, а принимали решения быстро, действовали самостоятельно, адаптировались под ситуацию. Современное образование должно учить тому же.

Для этого существуют различные способы:

Например, мы в КМДШ применяем проектное погружение. Когда ученики изучают одну тему с разных сторон, понимают сложность и неоднозначность вопроса, учатся доносить не правильное, а собственное мнение, на основе собственного опыта и ценностей, учатся защищать свою позицию и при этом уважать отличное мнение других.

Коллективная работа. Важным аспектом качественного образования является как индивидуальная проработка темы, так и коллективная работа над проектами, в которой школьники осознают силу сотрудничества и взаимодействия.

Выжили те предприниматели, которые не ждали подсказок, а принимали решения быстро, действовали самостоятельно, адаптировались под ситуацию. Современное образование должно учить тому же

Дебаты. В школе должна существовать атмосфера уважения и доверия. С одной стороны, учитель должен быть безоговорочным авторитетом, но ни в коем случае он не должен вызывать страх. С другой стороны, в классе всегда можно поднять руку и высказать свое несогласие с позицией, тезисом или аргументом, предложить альтернативную точку зрения и получить за это не агрессивное замечание или наказание, а одобрение со стороны педагога.

Таким образом, происходит воспитание граждан, которые не ждут подсказок сверху, а действуют самостоятельно и умеют нести ответственность за свои решения.

... Весь мир во время пандемии сумел посмотреть на образование под новым углом. Сейчас нужно действовать, ведь для анализа ситуации времени было уже достаточно.

Лидия Билас, соучредитель сети частных школ КМДШ