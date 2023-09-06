Сейчас военный уже может ходить с одним костылем.

В центре "Незламні" во Львове реабилитируют раненого под Бахмутом 33-летнего военного Павла Пацерука из Кривого Рога, которому грозила ампутация ноги.

Как сообщили в Первом медицинском объединении Львова, военный перенес девять операций и в течение четырех месяцев боролся за сохранение ноги.

До полномасштабного вторжения Павел не имел опыта военной службы, однако решил идти в военкомат. Взяли его в армию с пятой попытки. За полгода службы он получил звание младшего лейтенанта и стал командиром механизированного взвода.

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Тяжелое ранение Павел получил в Бахмуте в начале марта в результате минометного обстрела.

"На адреналине командир продолжил бежать несколько секунд, а потом почувствовал адскую боль, посмотрел на ноги, а те все в крови. Собственноручно наложил себе два турникета и пополз к ближайшему дому", - рассказывают в медобъединении историю ранения бойца.

Павла эвакуировали в ближайший стабилизационный пункт, где медики остановили кровотечение. В Новомосковске Днепропетровской области врачи реанимировали Павла. Впоследствии он лечился во Львове и Черновцах, а сейчас остановился во львовском центре "Незламні". Все это время с ним была его жена Надежда.

"Хирурги продолжили спасать правую ногу Павла от ампутации. На стопе образовался пролежень. Он не чувствовал конечности. Врачи делали все возможное, чтобы сохранить ногу: боролись с воспалительными процессами, восстанавливали нормальное кровоснабжение и чувствительность. Для этого - протезировали артерии и вены и пересадили берцовый нерв. Четыре месяца борьбы - и ногу удается сохранить", - отметили врачи.

Сейчас Павел уже даже может ходить с одним костылем. Его реабилитация продолжается.

Другие истории реабилитации военных во Львове

В реабилитационном центре "Незламні" лечат 36-летнего военного Павла Пастуха, в теле которого застряло 40 обломков от вражеской мины.

Там ему удалили обломки с левого плеча и правой ноги. Впрочем, два осколка в печени, пока оставили. Хирурги считают, что удалять эти обломки сейчас слишком опасно.

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