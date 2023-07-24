Военный попал в плен здоровым, а через 13 дней вернулся с ампутированным ногами и без пальца на руке.

В Национальном реабилитационном центре "Незламні" во Львове проходит реабилитацию 32-летний разведчик Иван Дзюба, который после 13 дней плена вернулся с ампутированными ногами и без пальца на руке. Об этом сообщается на странице центра в Facebook.

Военный родом из Хмельницкой области. До полномасштабной войны работал в Киеве на предприятии, где предоставляют услуги по профессиональному уходу за автомобилями. В прошлом году в сентябре Ивана мобилизовали. Он стал разведчиком. Сначала его группа несла службу в Бахмуте, а потом – уже зимой – их перебросили в район Соледара.

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Во время первого боевого выхода на новом месте Иван с товарищами попали в поле зрения противника. Их обстреляли и отрезали все возможные пути для отступления.

По данным центра, в течение недели ребята скрывались от врага в лесополосе. Запасы воды и еды быстро закончились. Питаться приходилось снегом. Понимая, что так им не выжить, ребята на восьмой день решились рискнуть и выйти из укрытия. Однако почти сразу они наткнулись на "вагнеровцев". Одного из трех украинских разведчиков российские боевики расстреляли. Двух других взяли в плен.

"Ивана сразу начали пытать. Из-за пыток током мизинец на правой руке фактически сгорел. Пленного также нещадно били по ногам и держали в холоде. Конечности поразил некроз - ткани начали быстро отмирать. В местной больнице Ивану отрезали ноги. После чего за ним ухаживал и делал перевязки другой пленный – украинский военный медик. Через 13 дней от момента попадания в плен военного передали украинской стороне – без двух ног и пальца на руке", - говорится в сообщении.

Разведчика лечили в Днепре и Киеве. Сейчас он проходит реабилитацию во Львове. Здесь Иван получил протезы и учится на них ходить. Благодаря ежедневным занятиям военный уже ходит без костылей и по возможности помогает передвигаться другим ребятам, которые еще на колясках. После завершения реабилитации Иван Дзюба хочет вернуться в строй.

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Медики центра "Незламні" прилагают немалые усилия, чтобы поставить на ноги защитника Бахмута Илью Сафановского, который получил тяжелое ранение в конце июня. Его ногу раздробило тремя вражескими пулями, а обломки металла остались в ране.

Врачи удалили нежизнеспособные фрагменты мышц и фрагменты костей. Впереди у Ильи еще одна сложная операция - в ногу планируют вживить стержень с цементным заполнителем.

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