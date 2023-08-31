Военный был ранен в конце января в районе Бахмута.

Во Львове лечат 36-летнего воина Павла Пастуха, в теле которого застряло 40 обломков от вражеской мины и который чудом выжил. Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

Отмечается, что Павел родом из Львовской области. До полномасштабного вторжения работал за границей. Как только началась большая война, мужчина решил, что должен вернуться и защищать страну. Он воевал на Донецком направлении, где в районе Бахмута в конце января получил тяжелое ранение.

По его словам, в тот день они были очень близко к россиянам. Завязался ближний бой. Несколько наших воинов сразу получили ранения.

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"Павел вместе с двумя собратьями бросился их вытаскивать. Как только добрались к одному из раненых - рядом упала мина. Погибли все, кроме Паши. Когда он очнулся, то почувствовал, что ему сложно дышать. Обломки мины проникли почти везде - даже в легкие. Повреждено все: ноги, руки, живот и внутренние органы. Военный наложил себе давящие повязки на участки, где кровило больше всего, и двинулся в сторону украинских позиций", - рассказывают в медобъединении.

По дороге враг пытался добить Павла. Его преследовал дрон и корректировал огонь. Однако ни одна из российских мин не попала в цель. Выбраться из ловушки обессиленному воину с 40 осколками в теле помогли двое собратьев по псевдо "Немец" и "Док" – с соседней позиции. Дальше за его жизнь боролись медики в пяти городах: Часовом Яру, Дружковке, Днепре, Киеве и наконец – во Львове, в реабилитационном центре "Незламні".

"Когда Павел попал во Львов, в его теле еще осталось немало вражеского железа. После постановки диагноза хирурги удалили обломки мины с левого плеча и правой ноги пациента. Впрочем, два осколка в печени, каждый из которых по 2 см, оставили. Они проникли вглубь на 10 см и остановились у средней печеночной вены. Хирурги считают, что удалять эти обломки сейчас слишком опасно. Они пока не двигаются, не угрожают жизни пациента, но нуждаются в наблюдении", - говорится в сообщении.

Сейчас Павел проходит реабилитацию. Вместе с физтерапевтами тренирует выносливость мышц ног и спины.

Реабилитация военных во Львове

В Национальном реабилитационном центре "Незламні" во Львове проходят реабилитацию и протезирование военные, которые получили ранения или потеряли конечности на фронте.

В частности, там занимаются 32-летним разведчиком Иваном Дзюбой, который после 13 дней плена вернулся с ампутированными ногами и без пальца на руке. Иван получил протезы и учится на них ходить.

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