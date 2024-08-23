В 2014 году, когда РФ аннексировала Крым и начала войну на Донбассе, они были маленькими детьми, сейчас им по 17 лет и они выбрали военные профессии.

В Украине из-за вторжения РФ многие дети потеряли родителей, которые защищали страну на фронте. После их гибели определенная часть ребят выбрали военный путь, поступив в Национальную академию сухопутных войск им. Петра Сагайдачного.

Радио Свобода пообщалось с первокурсниками на одном из полигонов, где они проходят первую военную подготовку. Обращается внимание, что в 2014 году, когда РФ аннексировала Крым и начала войну на Донбассе, они были детьми, а сейчас им по 17 лет. У каждого из этих будущих офицеров своя история и воспоминания, но все, с кем общались журналисты, во время полномасштабного вторжения потеряли родителей, которые защищали Украину.

Представители издания расспросили молодых людей, почему они решили стать военными, и как гибель родителей повлияла на их выбор.

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Например, девушка по имени Василиса Тимчишах рассказала, что с детства хотела связать будущее с военной профессией. В прошлом году на войне погиб ее отец, когда спасал побратима - нес на себе с поля боя. Именно после гибели отца девушка приняла окончательное решение о будущей профессии.

Другой первокурсник - Михаил Рагачев - после гибели отца сказал: "Или поступаю сюда, или подписываю контракт".

"Научиться принимать правильные решения, чтобы враг не мог подойти к окопам, а мои подчиненные не остались бы при этом без помощи", - сказал он.

Вспоминая погибшего отца, Рагачев не может сдержать слез. На нем в жару - тяжелый бронежилет и другая амуниция, но он говорит, что физически ему не трудно.

"Тяжелая только потеря отца. Сделаю все, чтобы отомстить", - добавил Михаил.

По словам 17-летнего Александра Микитюка, многие его родственники занимаются военным делом. Его отец за 3 месяца до полномасштабного вторжения подписал контракт с 36-й бригадой морской пехоты. Александр остался с мамой и младшим братом, его папа погиб в Покровском районе Донецкой области.

"Как завещал мне отец, я должен быть его лучшей версией. И надевая форму и придя сюда, хочу стать лучшим чем был отец. И принести еще больше пользы для государства", - сказал юноша о своем выборе профессии.

Алексей Курило - еще один курсант вуза - считает, что военное дело это его предназначение. Его отец был пулеметчиком группы быстрого реагирования "Шквал" Государственной пограничной службы. Алексей вспоминает, как ждал папины звонки, как ждал его, но, "к сожалению не дождались". "Месть будет за каждого павшего воина", - подчеркнул юноша.

Журналисты показали на видео, как первокурсники учатся рыть окопы, изучают автоматическое оружие, участвуют в стрельбах на полигоне, эвакуируют раненых с "поля боя".

По словам руководства вуза, эти дети очень мотивированы, в этом году поступило много девушек, которые "выкладываются" на одном уровне с ребятами.

Дети защитников

УНИАН писал, о том, что дает статус ребенок войны и как его получить. Право на получение такого статуса есть у детей, которые пострадали вследствие ведения боевых действий. На статус ребенок войны 2024 года могут претендовать несовершеннолетние, которые были ранены или подверглись насилию, в частности физическому, психологическому и сексуальному характеру. Те, кого похищали и незаконно вывозили за пределы страны или же держали в плену. Также это касается детей, которые были участниками вооруженных формирований во время боевых действий.

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