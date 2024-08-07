Если дети остаются в районах постоянных обстрелов, это можно квалифицировать как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Родителям, которые отказываются эвакуировать детей из опасных прифронтовых районов, может грозить административная ответственность. Об этом в интервью "Укринформу" заявила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

По ее словам, вопрос эвакуации детей из прифронтовых регионов стал "очень острым и болезненным" вызовом для полиции. То, что вывозить малышей приходится под обстрелами, рискуя жизнью полицейских - это лишь часть проблемы. Павличенко отметила, что промедление родителей с эвакуацией иногда оборачивается гибелью детей.

Учитывая это, работникам полиции порой приходится "принимать определенные правовые меры" в отношении родителей, которые не хотят вывозить детей из опасной зоны.

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"В отношении родителей составляют админматериалы - за невыполнение ими обязанностей по воспитанию детей. В некоторых случаях уже наступает уголовная ответственность - когда речь идет, например, об оставлении в опасности", - говорит Павличенко.

Вместе с тем заместитель министра подчеркнула, что приоритетом в этом вопросе все же остается именно безопасность детей, а не наказание родителей.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Россия уже посчитала, на сколько Украине хватит мобилизационного ресурса. Оккупанты считают, что в условиях тотальной мобилизации, Украина будет воевать как минимум до 2033 года.

Также мы рассказывали, что наступательные действия российских оккупантов, которые продолжаются сейчас, завершатся через полтора-два месяца. Такой прогноз сделал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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