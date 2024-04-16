Дети войны могут иметь определенные льготы.

Продолжающаяся война в Украине стала причиной страданий для многих людей, в том числе детей. О том, что дает статус ребенок войны и как его получить – расскажем в материале.

Дети войны в Украине – кто может получить статус

Право на получение такого статуса есть у детей, которые пострадали в результате ведения боевых действий. На статус ребенок войны 2024 года могут претендовать несовершеннолетние, которые:

Были ранены или подверглась насилию, в том числе физического, психологического и сексуального характера.

Похищались и незаконно вывозились за пределы страны или же держались в плену.

Были участниками вооруженных формирований в ходе боевых действий.

Важно, что ребенок войны в Украине после достижения 18 лет не теряет свой особенный статус.

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Что дает статус ребенок войны в Украине

Согласно законодательству страны ребенок войны выплаты от государства не получает. Дети войны 2024 года и более ранних лет могут рассчитывать только на льготы от местной власти, в зависимости от позиции конкретных громад.

Однако в будущем дети войны выплаты все-таки могут получить в виде ежегодной денежной помощи на оздоровление, компенсации трат на психологическую помощь или же поддержки в получении образования.

Дети войны - как оформить статус

Обратиться для оформления статуса ребенок войны 2024 года могут сами дети после достижения 14 лет, родители, их законные представители, родственники или представители органов опеки.

Документы нужно подавать в орган опеки и попечительства по месту жительства или пребывания, если война, то есть боевые действия идут там, где ребенок зарегистрирован.

Перед тем как оформить статус ребенок войны, нужно собрать все необходимые документы и сделать их заверенные копии. В перечень таких документов входят:

Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Украины.

Документ, который удостоверяет заявителя или подтверждает полномочия представителя ребенка.

В случае наличия - справка о постановке ребенка на учет как ВПЛ, заграничный паспорт и выписка из реестра громады про место жительства.

Кроме того, нужно написать заявление о предоставлении статуса и дать согласие относительно обработки личных данных.

В заявлении нужно указать обстоятельство, какое оказало самое большое плохое на ребенка, и подать документы, подтверждающие это. К ним относятся:

Выписки из медкарты о ранении ребенка или консультационное заключение врача-специалиста.

Подтверждения психологического насилия в виде заключения оценки потребностей особи в соцуслугах. Копия удостоверения о том, что у ребенка есть статус члена семьи военного, который погиб. В том случае, если кто-то из родителей погиб из-за войны, нужны копии свидетельства о смерти и документа, который подтверждает такие обстоятельства смерти.

В иных случаях дети войны могут обрести свой статус при условии предоставления материалов уголовных дел и соответствующего заявления о том, что против ребенка совершили преступление. Не помешают и заключения по результатам экспертизы в ходе расследования.

Зная, что такое статус ребенок войны, как оформить его, нужно учитывать, что срок рассмотрения поданного заявления составляет месяц со дня его регистрации. На протяжении 30 дней принимается решение о предоставлении статуса или об отказе (его можно обжаловать в суде).

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