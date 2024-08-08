'Мы не будем строить подземный город. Не хочу, чтобы харьковчане жили под землей', - мэр Харькова Игорь Терехов

Городской голова Харькова Игорь Терехов в интервью УНИАН рассказал, как ситуация в Курской области влияет на город, зачем нужно менять систему воздушных тревог и уйдет ли Харьков под землю.

Игорь, по вашему мнению, может ли наступление на Курскую область повлиять на снижение обстрелов Харькова?

Давайте таким образом: я хочу, чтобы военную обстановку комментировали военные - я не имею права об этом говорить. Я внимательно слежу за всеми этими событиями, но комментировать, если можно, не буду.

Что касается обстрелов (их количества, куда они попадают), то, конечно, для нас, как для прифронтового города - это проблема №1.

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Когда попадают в жилые дома, это очень тяжелый вопрос... Я видел это собственными глазами, видел, как трудно это пережить семьям, всем харьковчанам, обществу. Было очень резонансное попадание в "Эпицентр". Вы помните, сколько жертв было, сколько разбитых жизней и судеб? Это - ужасно.

Когда попадают в объекты энергетической отрасли, в энергетическую структуру - ТЭЦ, трансформаторные подстанции - это также очень тяжелый вопрос. Чего нам стоило восстанавливать все это...

У нас обстрелы были каждый день в течение более чем полугода. Каждый день были прилеты, были разрушения, к сожалению, гибли люди, было очень много раненых. Поэтому очень важно сегодня, чтобы обстрелов в Харькове не было. Любой путь, который сделает невозможным обстрелы Харькова, я буду только приветствовать.

Видите ли вы логику в тактике бомбардировок Харькова за последнее время и как эта тактика меняется?

Эта тактика менялась за войну несколько раз. Начало было очень тяжелое: если вы помните, обстрелы Харькова были с ужасными разрушениями - Северную Салтовку, Пятихатки, район индустриальной (ХТЗ) стирали с лица земли. Прямой наводкой РСЗО, танки били по жилым домам, постоянно летали вражеские самолеты. Я сам, к сожалению, попадал под самолеты и это очень трудно перенести, на самом деле...

Потом тактика менялась и они били, но били уже С-300, С-400, "Искандерами", как, например, на днях, 6 августа.

Кроме того, они нам крушили всю генерирующую структуру энергетики и теплоснабжения. И ни для кого не секрет, что с энергоснабжением, теплоснабжением и водоснабжением в Харькове ситуация самая тяжелая.

Мы проходили такой путь, что девять раз в зимний период перезапускали систему отопления. Это - беспрецедентный случай для всего мира, но нам удалось это сделать.

Но когда определенное время нет обстрелов, люди привыкают к этому, возвращаются в Харьков, начинается такая жизнь, к которой мы привыкли в мирные времена. А потом - мощные обстрелы по несколько раз в день... Люди очень обеспокоены. Кто-то выезжает, кто-то остается, кто-то ждет, кто-то планировал возвращаться в Харьков, но пока их эта ситуация сдерживает.

Поэтому тактика, которую сегодня применяет российский агрессор - это, прежде всего, попытка запугать харьковчан. Чтобы люди выезжали из города.

Однако, учитывая то, что харьковчане хотят возвращаться домой, вы анонсировали строительство еще трех подземных школ в Харькове. Можно говорить, что это уже строится город под землей?

Нет, я очень не хочу, чтобы харьковчане жили под землей. Особенно дети наши, это невозможно. Но мы вынуждены сегодня делать все, что от нас зависит, для того, чтобы наши дети учились в безопасных условиях.

Поэтому действительно мы были первыми, кто построил, как это окрестили журналисты, "метрошколу". Сейчас у нас под "метрошколы" оборудованы пять станций метрополитена. А до первого сентября мы переоборудуем еще одну станцию - и будет шесть.

Кроме того, мы построили настоящую подземную школу, рассчитанную на 900 учеников (в две смены), уже используем ее, и ни одного свободного места там нет. И также начали строительство еще трех подземных школ, которые будут рассчитаны на 450 учеников в одну смену каждая.

Да, для Харькова это слишком мало сегодня. Ведь в городе находятся 60 тысяч школьников, которые хотят учиться очно. И для нас это вызов - должны сделать все возможное для очного обучения. Но говорить, что мы будем строить под землей настоящий город - нет. Это невозможно, и мы такого точно делать не будем.

Будет несколько локаций, будут школы, но, надеюсь, наступит мир, и мы сможем учить детей жить по-настоящему, как было это до войны.

Когда вы говорите о нескольких локациях, возможно, кроме школ, под землей будут построены и больницы?

Мы уже разработали проектно-сметную документацию. В двух больницах будем строить подземные операционные, подземные реанимационные блоки. Палаты под землей также будут. Для этого мы используем мировой опыт, в частности Израиля.

Надеюсь, что мы очень быстро сделаем это, но, опять же, это не означает, что все больницы будут переведены под землю.

Также хочу спросить у вас о перманентной воздушной тревоге в Харькове, на которую в городе уже мало кто обращает внимание. Рассматриваются ли сейчас варианты введения какой-то дифференцированной системы тревог? Ведь, по словам главы Харьковской ОГА Синегубова, пока невозможно определить, существует ли каждый раз при воздушной тревоге опасность именно для Харькова. Поэтому, можно ли будет решить эту проблему в будущем?

Я не хочу комментировать высказывания председателя ВГА, но он сначала сказал так, а потом изменил свое мнение и опубликовал его. Мы действительно идем по пути дифференциации воздушных тревог. Для харьковчан это очень важно и мы над этим работаем: прошли уже больше половины того пути, чтобы такую систему разработать.

Почему это для нас важно? Потому что бывают случаи, когда тревога раздается, например, пятьдесят часов. Так жить невозможно. Ведь, во-первых, люди привыкают к этому, и уже совсем не реагируют на воздушные тревоги. А это вызов для нас всех, потому что мы все должны быть очень осторожными. Потому что речь идет о жизни людей.

Во-вторых, в некоторых учреждениях, например, в банках, просто запрещено работать, когда звучит воздушная тревога. И в это время люди не могут пользоваться услугами банка. Это мощное давление на людей.

Поэтому и идет речь об использовании дифференцированной воздушной тревоги, чтобы люди могли понимать: если звучит воздушная тревога, она звучит, когда что-то летит в Харьков и надо быть очень осторожными, спускаться в бомбоубежища, идти в подземные паркинги, в метрополитен, который мы используем как укрытие

Подавляющее большинство обстрелов сегодня - это тактическая авиация. И есть определенное время, чтобы среагировать. Относительно ракет С-300, С-400, которые, к сожалению, используют российские агрессоры, тоже есть определенные возможности. Да, время очень сжатое, но возможности есть.

Расскажите, как Харьков готовится к зимнему периоду в текущем году. Недавно вы анонсировали 141 новый объект выработки энергии и локальные котельные. Насколько много людей можно будет обеспечить теплом и электроэнергией?

Практически 100%. По крайней мере, мы ставим себе такую цель, чтобы 100% людей обеспечить электроснабжением, теплоснабжением и устойчивым водоснабжением.

Мы не стоим на месте: уже смонтированы 22 когенерационные установки и 31 блочно-модульная котельная. Есть определенные трудности с изготовлением этих когенерационных установок (потому что это иностранное производство) и для этого нужно определенное время. Но мы будем ускоряться, ускорять этот путь.

Мы работаем круглосуточно, я ежедневно занимаюсь этим вопросом, ведь это невозможно воплотить только за счет городского бюджета, нужно многовекторное финансирование. У нас есть уже договоренности по этому поводу, проведена определенная процедура USAID как нашего стратегического партнера, а Всемирный банк просто подарил нам 47 миллионов долларов США.

На каком топливе будут работать такие объекты и котельные?

Рассматриваем несколько возможностей относительно того, на чем будем работать. Основное топливо, на чем мы будем работать, это газ. Кроме того, будут мощные дизель-генераторы в качестве резерва. Если не будет совсем ничего, будем на этом работать.

Как вы оцениваете строительство новых стадионов, декоративных мостов, локальные ремонты дорог в других крупных городах, которое происходит сейчас?

Конечно, каждая община должна сама определяться в этих вопросах.

Но сегодня у Украины есть одна общая потребность. Эта потребность - достичь своей цели и иметь суверенитет, территориальную целостность. Нам нужно одержать победу, тяжелую победу.

Поэтому все основные средства, все основные ресурсы, в том числе и местных общин, должны направляться на достижение этой цели.

То есть, что касается текущего ремонта, восстановления, восстановления, нужно сделать баланс бюджета, чтобы хватало средств на все. Но преимущество - это победа.

Дмитрий Ключко