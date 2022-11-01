Болгария продлила программу размещения беженцев из Украины.

Болгария продлила программу пребывания для беженцев из Украины на неограниченный срок.

Об этом сообщает The Sofia Globe.

Как сообщается, Болгария продолжит размещать украинских беженцев, но переместит их из гостиниц в государственные учреждения. Будет дан 15-дневный срок до середины ноября, чтобы людей, которые были размещены в гостиницах, переселили в соответствующие помещения.

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"Только Болгария и еще две страны - Кипр и Ирландия - предоставляют такую защиту на неограниченный срок. С другой стороны, мы хотим убедиться, что зимой эти люди будут размещены в надлежащих местах и им не придется переезжать в суровые климатические условия",- прокомментировал министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев.

По данным специального правительственного портала, по состоянию на 31 октября всего 852998 украинцев въехали в Болгарию после российского вторжения в их страну 24 февраля 2022 года.

Всего в Болгарии остаются 54 968 человек. Воспитывается почти 51,5 тысяч детей. Болгария предоставила статус временной защиты 143670 украинцам.

Украинцев призвали не возвращаться домой до весны

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, выехавших из страны из-за войны, перезимовать за границей.

"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Вы видите, что делает Россия, все это видят. Вернуться сейчас - это опять же подвергнуть себя, своих детей, своих всех уязвимых родственников, которые могут быть или больные, или маломобильные, либо старенькие. То есть-не надо этого делать. Если есть возможность, останьтесь пока перезимовать за границей", - подчеркнула она.

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