Болгария продлила программу пребывания для беженцев из Украины на неограниченный срок.
Об этом сообщает The Sofia Globe.
Как сообщается, Болгария продолжит размещать украинских беженцев, но переместит их из гостиниц в государственные учреждения. Будет дан 15-дневный срок до середины ноября, чтобы людей, которые были размещены в гостиницах, переселили в соответствующие помещения.
"Только Болгария и еще две страны - Кипр и Ирландия - предоставляют такую защиту на неограниченный срок. С другой стороны, мы хотим убедиться, что зимой эти люди будут размещены в надлежащих местах и им не придется переезжать в суровые климатические условия",- прокомментировал министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев.
По данным специального правительственного портала, по состоянию на 31 октября всего 852998 украинцев въехали в Болгарию после российского вторжения в их страну 24 февраля 2022 года.
Всего в Болгарии остаются 54 968 человек. Воспитывается почти 51,5 тысяч детей. Болгария предоставила статус временной защиты 143670 украинцам.
Украинцев призвали не возвращаться домой до весны
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, выехавших из страны из-за войны, перезимовать за границей.
"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Вы видите, что делает Россия, все это видят. Вернуться сейчас - это опять же подвергнуть себя, своих детей, своих всех уязвимых родственников, которые могут быть или больные, или маломобильные, либо старенькие. То есть-не надо этого делать. Если есть возможность, останьтесь пока перезимовать за границей", - подчеркнула она.