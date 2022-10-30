У девочки появился даже литературный агент, а за ее дневник была борьба между издательствами.

"Вы не знаете, что такое война" - с таким названием дневник 12-летней Евы Скалецкой из Харькова, в котором девочка описывала свои эмоции и все, что с ней происходит во время падения российских бомб, потери квартиры и выезда за границу, опубликовало английское издательство.

Как говорится в сюжете ТСН, сейчас книга нашей Евы продается в британских книжных магазинах. А аудиоверсию озвучила актриса Кира Найтли.

Девочка, о дневнике которой пишут почти все мировые СМИ, ныне живет в Ирландии. Но всем рассказывает о 24 февраля и о любимом Харькове. Спустя неделю после начала полномасштабного вторжения РФ квартиры Евы не стало, на дом Россия сбросила кассетную бомбу.

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Воспитывает девочку бабушка Ирина Скалецкая, ее отец в России, а мама - в Турции. После первого же спускания в подвал Ева начала вести дневник. Бабушка рассказала, что они неделю жили под бомбежками в Харькове, а потом выехали в Днепр, затем поехали в Ужгород. Когда в центр для беженцев на западе Украины приехали британские журналисты, она рассказала о своем дневнике. Представители СМИ предложили девочке с бабушкой отправиться в Ирландию.

У Евы даже появился литературный агент, а за ее дневник даже была борьба между издательствами. Одержало победу публиковавшее "Гарри Поттера". Аудиоверсию начитала Кира Найтли, актриса говорит, что с девочкой не знакома, но для нее большая честь быть причастной к этому дневнику.

Сейчас Еве уже предложили 18 контрактов по поводу публикации книги в разных странах, совсем скоро она выйдет и на украинском. Еще Ева хочет когда-то пожить в Лондоне, и добавляет: заграница не заменяет родного дома.

Дневник 8-летнего мальчика из Мариуполя

В начале мая 2022 года сеть всколыхнули несколько страниц из детской рукописи. В дневнике, фото страниц которого облетели весь мир, мальчик пишет: "У меня умерли две собаки, бабушка и умер мой Мариуполь". Погибших бабушку и собак мальчик нарисовал как ангелов - с крыльями.

Только на 100-й день войны 8-летнему Егору, автору "Мариупольского дневника", который заставил плакать всю Украину, вместе с мамой Еленой, сестрой Вероникой и бабушкой Татьяной удалось выехать в Запорожье.

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