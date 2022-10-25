Это связано с атаками РФ на украинскую энергосистему.

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, которые выехали из страны из-за войны, перезимовать за границей.

Об этом она сказала в эфире информационного телемарафона.

Министр напомнила, что страна-агрессор продолжает терроризировать мирное население и бить по критической инфраструктуре.

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"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Вы видите, что делает Россия, все это видят. Вернуться сейчас - это опять же подвергнуть себя, своих детей, своих всех уязвимых родственников, которые могут быть или больные, или маломобильные, или старенькие. То есть - не надо этого делать. Если есть возможность, останьтесь пока перезимовать за границей", – подчеркнула она.

Она отметила, что необходимо пережить эту зиму, чтобы в будущем восстанавливать страну.

Готовность Украины к зиме

Ранее президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращени, что эта зима станет самой сложной в истории Украины.

Российские войска систематически бьют по объектам критической инфраструктуры нашей страны. По последним данным, только за октябрь захватчики 51 раз атаковали объекты электроэнергетики.

19 октября советник министра по вопросам энергетики Александр Харченко заявлял, что в стране серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

В Минэнерго говорят, что с начала войны Украина потеряла 90% ветряной энергетики и 50% - солнечной.

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